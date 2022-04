A nivel internacional, son muchas las estrellas que han sido víctimas de sus adicciones. Lamentables casos como el de Amy Winehouse, Philip Seymour Hoffman o Heath Ledger son algunas de las muestras de quienes fallecieron por culpa de su enfermedad. En ese sentido, la farándula mexicana no se escapa de estos sucesos lamentables y es el actor Eduardo Santamarina quien se confiesa sobre este lado nada atractivo de la fama.

En una reciente entrevista, el actor no dudó en hablar sobre su alcoholismo y los problemas que le trajo a la hora de trabajar frente a cámaras, así como todo lo que aprendió en su largo proceso de rehabilitación.

A continuación, conoce más sobre las veces que Eduardo Santamarina llegó alcoholizado a grabar sus telenovelas.

EDUARDO SANTAMARINA Y SU ALCOHOLISMO

Fue una entrevista con Yordi Rosado el espacio escogido por el actor para hablar sobre su enfermedad. Allí, el artista contó que fueron muchas las veces que llegó alcoholizado a filmar sus programas de televisión. Y, si bien en un inicio él pensaba que podía manejarlo y que nadie notaría su estado, con el tiempo la situación fue cada vez más notoria.

“Cuando empecé a trabajar como actor en Televisa, el alcoholismo comenzó a afectar mis llamados porque ya llegaba ‘crudo’. Te vuelves tan cínico que llega... y la juventud ayuda mucho, en vivo. Era terrible. porque además tú te lavas los dientes, te bañas, ‘chingo’ de perfumes, chicles... pero hueles a alcohol, y hueles de aquí a allá”, contó.

De esta manera, el actor relató que incluso una productora lo mandó a descansar luego de verlo en una condición lamentable, pues no se le entendía cuando hablaba.

“En una novela, en un llamado, llegué ‘pedo’. Según yo, no se me notaba, pero no podía hablar y mandaron a corte. Me preguntaron si podía y yo dije que ‘cómo no’. Volvimos y de nuevo, ‘corte’, hasta que llegó la productora Lucero Suárez, psicóloga ella de profesión. Yo pensé: ‘me va a poner una cagotiza’, pero me dijo ‘vete a tu casa y mañana hablamos’”, recordó.

EL ALCOHOLISMO DE SU PADRE

Según declaraciones del propio Eduardo Santamarina, este inició su consumo de alcohol a la temprana edad de 15 años y arrastró ese hábito durante su etapa como actor.

Sin embargo, se sabe que su adicción viene del seno familiar, pues su padre, médico de profesión, también era alcohólico. Es así que trascendió que fue en su casa donde fue adquiriendo esa dependencia.

LA REHABILITACIÓN DEL ACTOR

El artista confiesa que actores y personas del medio se ofrecieron a ayudarlo, pero desistió muchas veces de tomar acciones para cambiar su situación. No fue hasta que su padre se internó en un centro de rehabilitación, cuando el mexicano empezó a reconocer su enfermedad.

“Llegué al baño con un trago, me vi al espejo, me lo tomé ‘de Hidalgo’. Me vi al espejo y dije ‘Gracias Dios mío que mi papá entró a la clínica’. A la semana, estaba yo ya adentro”, dijo.

Tras la rehabilitación, el actor pudo recuperarse (Foto: Eduardo Santamarina / Instagram)

Después de un tiempo en rehabilitación, se supo que padre e hijo recayeron. Sin embargo, el actor pudo recuperarse y seguir adelante con su vida personal y su carrera profesional.

LA SOBRIEDAD DE EDUARDO SANTAMARINA

En la actualidad, Santamarina lleva más de 21 años sin consumir alcohol. Esto, según dice, para evitar caer en la tentación. En la entrevista concedida a Rosado, manifestó que ni siquiera consume dulces que contengan licor, pues su deseo es mantenerse “completamente sobrio”.

LA TRAYECTORIA DE EDUARDO SANTAMARINA

Eduardo Santamarina es un actor de televisión, cine y teatro nacido en Veracruz el 9 de julio de 1968. Es ampliamente reconocido por su participación en muchas telenovelas de la televisión mexicana.

El actor ha participado en diversas producciones de la televisión mexicana (Foto: Eduardo Santamarina / Instagram)

Su carrera inició en Televisa, donde formó parte de grandes producciones como “Rubí”, “Velo de novia” y “Antes muerta que Lichita”. Su talento fue tal que llegó a interpretar al protagonista de “Yo amo a Juan Querendón”, telenovela que tuvo gran éxito en la audiencia mexicana.

SU FAMILIA JUNTO A MAYRÍN VILLANUEVA

Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva forman una de las parejas más sólidas de la farándula. Ambos se conocieron grabando la ficción “Yo amo a Juan Querendón” y están juntos desde entonces.

Los artistas son la cabeza de una familia que tiene cinco hijos: Roberto y Miguel, los gemelos que tuvo el actor con Itatí Cantoral; Romina y Sebastián, hijos que tuvo su esposa con el actor Jorge Poza; y Julia, la única hija en común de los actores.