Eduardo Yáñez: A periodista no le importaron las disculpas del actor y lo demanda por asalto y agresión [VIDEO]

A dos semanas del altercado que se suscitó entre Eduardo Yáñez y Paco Fuentes, donde el actor le dio tremenda cachetada al periodista en plena alfombra roja de un evento, se ha revelado que el reportero del programa “El Gordo y la Flaca” interpuso una demanda por asalto, agresión y angustia emocional contra el histrión, de acuerdo al portal TMZ.



En la querella, Paco Fuentes argumenta que Eduardo Yáñez le pegó tan fuerte que ocasionó que las personas cercanas se congelaran literalmente en estado de shock y que el actor continuó observándolo en forma de amenaza tras el hecho, que dio vuelta al mundo por el grado de violencia en que reaccionó el actor ante una pregunta del reportero.

Aunado a esto, en la demanda se menciona que Eduardo Yáñez no ha mostrado un verdadero remordimiento luego del incidente, pues cuando se disculpa aprovecha para justificar su proceder violento delante de decenas de personas que se encontraban en el lugar de los hechos.



Por si esto fuera poco, se asegura que además de este proceso legal, Eduardo Yáñez esta siendo investigado por el Departamento de Policía de Los Ángeles por el mismo suceso.



En entrevista a 'Al Rojo Vivo', Eduardo Yáñez confesó cuál fue el detonante que llevó a pegarle al reportero de 'El Gordo y la Flaca'. "Tengo un problema de carácter. No lo justifico, pero he defendido mis derechos. Yo estoy en contra de la violencia porque mi mamá sufrió mucho y yo desde niño también lo sufrí mucho".



"Al público le quiero pedir una enorme disculpa por lo que sucedió, es la última entrevista que hago al respecto. Me equivoqué. A Paco ojalá agarre la onda que me tocó un punto muy sensible que yo no supe manejar esa situación", finalizó Eduardo Yáñez.