Eduin Caz despertó gran preocupación en sus fans luego de que circulara un video donde aparecía echado sobre una camilla, mientras lo sacaban de una ambulancia. La sorpresa fue que las imágenes aparecieron poco después de que realizara una presentación con el Grupo Firme en la Ciudad de México.

Los eventos ocurrieron el pasado sábado 7 de mayo tras el concierto que dieron el día anterior en el Foro Sol. El estadio estaba repleto, ya que miles de personas pudieron ver al cantante de 27 años y corear junto a él.

Ante la inesperada noticia de su hospitalización, empezaron a correr los rumores que se podía tratar de un paro cardíaco o una sobredosis. Por ello, el intérprete de “Ya supérame” se pronunció al respecto.

MOTIVOS DE LA HOSPITALIZACIÓN

Eduin Cazares, nombre real del artista, utilizó su cuenta de Instagram para aclarar la situación. Explicó que se trató de un alto consumo de alcohol, pero que se vio complicado por una hernia hiatal que tiene desde hace tiempo.

“Tomé mucho porque estaba enojado”, afirmó en la transmisión. “Me puse borracho. Aparte, los que me siguen saben que tengo una hernia hiatal que me dijeron que la tomadera tenía que controlarla, hasta cancelarla. Y ese día pues a mí se me olvidó por completo”.

Lo que sucedía es que el vocalista de Grupo Firme estaba muy preocupado ante la posibilidad de cancelar el concierto que se realizó el día viernes. Debido a las condiciones climáticas, los organizadores le pusieron muchas trabas, pero él no quiso defraudar a sus fans.

“Llovió totalmente muy cabrón, cayó granizo. Pero imagínate tener la responsabilidad de más de 50 mil personas y, realmente, a mí no me gusta cancelar eventos. Eso era lo más probable que iba a pasar”, afirmó.

A pesar de las negativas, Grupo Firme accedió a presentarse sin pirotecnia, chispas, luces y proyectores, con tal de dar el show. Por ello, debido al estrés y, posteriormente, lograr realizar el concierto, a Eduin se le pasaron las copas. Lo que ocasionó que se descompensara.

LO QUE EMPEORÓ LA SITUACIÓN

El cantante aseguró que ya sentía que el estómago le ardía desde el día anterior, pero después del concierto, comió algo que no le sentó tan bien.

“Salí del show y hay una señora que nos hace comer para bajar avión. Estuvimos comiendo birria. Era demasiado para mi cuerpo”, recalcó.

A pesar de que ya sentía el malestar, luego de cenar regresaron al hotel para continuar la celebración junto a sus amigos y familiares.

“Mandé a traer champagne, pero no las pude ni abrir”, dijo mientras mostraba las botellas intactas, “Cuando llegué al hotel me dio un dolor como en el corazón y en la espalda. Que me caí y me derrumbé”.

La ambulancia no tardó en llegar para llevarlo a un hospital donde le administraron medicamentos para el dolor.

LOS CUIDADOS QUE DEBE TOMAR

Aseguró que quedó ronco debido a que la acidez “le quemó todo por dentro”. Sus médicos le recomendaron hacer dieta estricta, no tomar café, no consumir cosas que le ocasionan reflujo como el tomate y la pizza.

Además, se debe de realizar más estudios para saber el estado en el que se encuentra su estómago.

SU RESPUESTA ANTE LOS RUMORES

Eduin Caz tampoco dejó de pronunciarse acerca de las acusaciones que decían que había sufrido un paro cardíaco o que fue una sobredosis.

“Dicen que tienen contacto con gente de mi equipo, pues díganme sus nombres para despedirlos, porque les están dando información errónea”.

Finalmente, afirmó que disfrutaba mucho tomar alcohol, pero que las drogas no eran lo suyo.

“No mames, no uso drogas wey. Me gusta pistear machín, pero no uso drogas. Así que no se dejen engañar”.