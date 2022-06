No hay concierto que Eduin Caz no llene, ni lujo que se le resista. El cantante del Grupo Firme siempre ha sido tendencia en redes sociales no solo por su talento y sus canciones románticas, sino también por las excéntricas joyas que porta a la hora de tomarse fotografías en redes sociales. Conoce alguno de sus lujos aquí.

El vocalista del Grupo Firme no solo tiene una gran voz y tenacidad a la hora del canto, también ha demostrado tener buen ‘ojo’ al momento de comprar y adquirir metales y joyas preciosas.

En ese sentido, sus redes sociales han sido testigo de su crecimiento y patrimonio personal, sobre todo, en collares y dijes, que es lo que el intérprete de “El tóxico” presume con sumo orgullo.

El cantante del Grupo Firme suele hacer sus presentaciones sin remera y mostrando sus lujosas joyas (Foto: Eduin Caz/Instagram)

A inicios del 2022, el cantante lucía un collar en su perfil personal de Instagram a través de un vídeo en el que agradecía solemnemente a los creadores y diseñadores de sus piezas que, como era de esperarse, eran totalmente personalizadas para él.

Vale resaltar que tales metales preciosos se encuentran resguardados en su “bóveda personal”, siendo este un maletín que lleva su rostro en todo el contorno.

“Muchas gracias @obmaestrosjoyeros como siempre súper recomendados. Que les parece el Mini Eduin Caz. Vean nada más familia esta hermosura que nos acaban de fabricar nuestros amigos de Maestros Joyeros, mi amigo Cesar, mi amigo Jorge, toda la fábrica muchas gracias por todo”, indicó el artista intérprete de canciones como “El roto”.

¿CUÁNTO CUESTAN LAS JOYAS DE EDUIN CAZ?

Si bien no existe una precisión exacta para tasar las joyas del artista de temas inéditos como “Pídeme”, “Ya supérame” y “Gracias”, existe un fragmento en YouTube que logra evidenciar el costo aproximado de algunas de las piezas preciosas.

Titulado como “¿CUÁNTO CUESTA LA NUEVA CADENA CON DIAMANTES DE EDUIN CAZ?” , este vídeo hace referencia al costo del Modelo Cubano Miami de 14k y un dije con la insignia de la banda de Caz, también de 14k en oro blanco.

Eso sin contar la figura de Edwin con las mismas especificaciones, ya que se habría gastado alrededor de 600 mil pesos.

Haciendo las sumas y las restas. el intérprete de “El Reemplazo” tendría más de millón y medio de pesos en joyas. ¡UNA LOCURA!