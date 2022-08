Las recientes declaraciones de Luis Alfonso Partida, quien es conocido en el panorama mediático como “El Yaki”, generaron mucho ruido durante la última transmisión de “El minuto que cambió mi vida”. Resulta que, en plena transmisión, el periodista Gustavo Adolfo Infante tocó varios temas que el artista de 32 años deseó no hablar. Entérate más aquí.

Aunque solo se trató de rumores a media, el supuesto romance que tuvo Daysi Anahy, la esposa de Eduin Caz, con “El Yaki” sigue generando revuelo en todo México, por lo que el mexicano reveló que es uno de los temas que mayor desagrado le genera a la hora de ventilar aspectos de su vida privada.

En tal sentido, aseguró que nunca ha sido capaz de entrometerse en la relación que existe entre Daysi y el vocalista del Grupo Firme, de hecho, respeta bastante tal matrimonio al punto de ser uno de sus grandes amigos y padrino de Geraldine, la más pequeña de las hijas.

El artista mexicano es padrino de la hija de Eduin Caz (Foto: Eduin Caz / Instagram)

“Muy poco yo permito que la gente ni siquiera me mencione eso, porque para nosotros como sinaloenses, e independientemente de Sinaloenses porque hay caballeros en cualquier lugar, en todos lados hay gente con principios y con palabras, creo que, dentro de los principios importantes como caballeros, el tema de la mujer de tu amigo (…) la mujer ni se toca, se respeta y es la señora de la casa”, indicó.

Asimismo, se percibió como alguien con valores y educado, aduciendo que bajo ninguna circunstancia se atrevería a traicionar a alguien importante en su vida.

“Me molesté muchísimo cuando la gente empezó a decir eso porque la neta no tienen ni idea de cómo se manejan las cosas, o cómo son las cosas en nuestro Sinaloa con el tema de las mujeres, han matado más hombres por mujeres que por el crimen organizado”, indicó.

LA AMISTAD ENTRE EDUIN CAZ Y “EL YAKI”

Durante una entrevista para el podcast de YouTube de Ernesto Barajas, el cantante del Grupo Firme reveló como fue su acercamiento con “El Yaki”, a quien recientemente nombró como su compadre.

“Cuando me lo tomé ya traía yo varias canciones, ‘El dinero ni nada’, ‘Juro por Dios’, ‘El amor no fue pa’ mi’, ‘Pídeme’, ya estaban esas rolitas underground, ya eran cuatro canciones que tenían arriba de 50 millones, entonces cuando me lo topé, me acuerdo que lo llevó Chacharas, en paz descanse, se lo llevó al malecón, ahí lo conocí”, puntualizó.

Eso sí, la charla entre Caz y “El Yaki” no concluyó ahí, pues el autor de “Ya supérame” le rememoró episodios especiales que habían vivido en el pasado y cuando Luis Alfonso era parte de la agrupación de “El Recodo”.

“Tú hace ocho años tocaste con El Recodo, aquí y aquí y cantaste y le enseñé el video en donde salimos cantando”, para luego añadir que acordaron grabar diversos duos musicales: “Cada vez te extraño más” y “Porque te quiero”.