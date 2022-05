Eduin Caz, el vocalista del Grupo Firme, la banda con uno de los mejores presentes en la música regional mexicana, se caracteriza por la sinceridad con la que se desenvuelve dentro y fuera del escenario. Con esa actitud y su estatus de celebridad, el vocalista de la agrupación de Baja California volvió a hacer noticia por el anuncio que le hizo a sus amigos y familiares. El intérprete de “Ya supérame” les comunicó que no les prestará más su departamento.

El ascenso meteórico del Grupo Firme, y por ende, del cantante, ha permitido que el natural de Sinaloa crezca socioeconómicamente. Por eso, no es de extrañar que tenga más de una propiedad. Con esa bonanza y haciendo gala de su generosidad, suele, o mejor dicho, solía prestar uno de sus departamentos.

Situación que de ahora en adelante no se repetirá. Así lo afirmó Eduin Caz en una historia de Instagram dirigida a sus familiares y amigos, quienes cuando iban a Mazatlán, Sinaloa tenían un lugar en donde quedarse, ahorrándose así varios pesos mexicanos.

El cantante y su esposa tomaron la drástica decisión tras las últimas experiencias (Foto: Eduin Caz / Instagram)

¿POR QUÉ EDUIN CAZ DEJARÁ DE PRESTAR SU DEPARTAMENTO?

Mediante historias en su cuenta de Instagram, Eduin Caz afirmó que ha tomado la decisión, junto a su esposa Daisy Anahy, de no prestar más el departamento que solía ceder a sus amigos y familiares que iban de paseo o por otros motivos a Mazatlán. La razón: lo maltratado que le dejan el inmueble.

“Hola, hola, familia les tengo un mensaje muy importante de parte de mi esposa y mío, toda la familia y amigos que vienen a la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa saben que yo les presto mi departamento pero aquí esto (señalando algunos accesorios del departamento) ya está roto, me dejan todo desordenado”, comenzó explicando Caz.

El artista, adicionalmente, puso una leyenda sarcástica en el video: “Lo subo aquí (a Instagram) porque (acá sí) lo van a mirar”, junto a un emoji de risa, en una clara indirecta de que sus amigos y familia paran pendientes de esta red social.

#Hilo Eduin Caz harto de prestar su departamento en #Mazatlan parte 1 pic.twitter.com/VoPZZrNhWz — Lo + viral (@VideosVirales69) May 20, 2022

EDUIN CAZ AFIRMA QUE TODO ES FRUTO DE SU TRABAJO: “A MÍ NADIE ME REGALÓ NADA”

En la siguiente historia, Eduin Caz hizo hincapié en que él cuida mucho sus cosas, pues le han costado su trabajo, por lo que le incomoda que sus visitantes no tengan le cuidado pertinente con sus bienes. “Lamentablemente yo soy muy especial y a mí nadie me regaló nada, yo cuido mucho mucho mis cosas”, señaló.

Seguidamente, instó a que nadie le solicite nuevamente prestado su departamento. “...Entonces evítenme la pena de decirles que no cuando me pidan el departamento y ya no se los voy a prestar, entonces evítenme esa pena”, puntualizó el cantante.