Jason Momoa e Eiza González son las nueva parejita de moda en Hollywood. La actriz, oriunda de Ciudad de México, y el actor, originario de Hawái, están saliendo desde hace unos meses y sus seguidores están a la espera de que uno de ellos o ambos confirmen la relación. Mientras aguardamos que eso suceda, se han podido seguir conociendo detalles sobre el romance que están llevando los dos artistas. Ahora se supo qué es lo que más le gusta a Gonzáles de Momoa.

MÁS INFORMACIÓN: Todo lo que lleva siempre en su bolso Eiza González

La estelar de la película “Descuida, yo te cuido” (2020), según fuentes de la revista People, estaría “pasándola muy bien” junto al actor de “Dune” (2021). Ambos, a pesar de su apretada agenda laboral, se hacen tiempo para encontrarse y pasar más de un momento romántico y divertido.

De acuerdo a la misma revista, Eiza González se encuentra enfocada en su carrera por lo que tener un novio ahora mismo no está dentro de sus principales prioridades; no obstante, ello no ha impedido que empiece a sentirse atraída por uno de los galanes más deseados de Hollywood.

MÁS INFORMACIÓN: Eiza González se despide del rubio y vuelve a su cabello oscuro

La actriz cumplió 32 años en enero pasado (Foto: Eiza González / Instagram)

¿QUÉ LE GUSTA A EIZA GONZÁLEZ DE JASON MOMOA?

La revista People ha citado múltiples fuentes que señalan que “él (Jason Momoa) se preocupa por ella (Eiza González). Está en un gran lugar, trabajando en (la película) ‘Fast X’”, dijo uno de los informantes de ese medio.

Y es precisamente eso lo que le encanta a la azteca. “Le gusta la atención” que le brinda Momoa, famoso por dar vida al emblemático “Aquaman”. El informante asimismo mencionó que un detalle que a ella le gusta de él es “su vibra relajada”.

El actor de 42 años se separó en febrero de 2022 de su esposa Lisa Bonet, con quien estuvo casado por 2 décadas (Foto: Jason Momoa / Instagram)

EIZA GONZÁLEZ FUE RECHAZADA 25 VECES EN HOLLYWOOD

Por otro lado, Eiza González confesó que el éxito en Hollywood no llegó de inmediato, ya que fue rechazada 25 veces para participar en películas. La actriz mexicana tuvo que aprender a lidiar con estas situaciones y seguir buscando oportunidades para demostrar todo su talento frente a cámaras.

“El reto más grande fue dejar mi casa y luego estar sola en Estados Unidos; también el reto más grande fue perder 25 películas y sobresalir a eso”, dijo hace un tiempo a People en Español.

Tras dejar su natal México, donde ya había trabajado en algunas telenovelas como “Lola, érase una vez”, “Sueña conmigo” y “Amores verdaderos”, González se mudó a Estados Unidos para crecer profesionalmente y se enfrentó al competitivo mundo de Hollywood.