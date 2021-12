Bige Önal, la actriz turca que saltó a la fama internacional por ser la villana de “Love Is in the Air”, no ha tenido un 2021 nada fácil. Pese al éxito de la telenovela turca a nivel internacional, ha tenido que enfrentar un duelo y una crisis con su pareja, el actor turco Aras Bulut.

La actriz, quien interpreta a Selin en “Love Is in the Air, tiene una profunda mirada con sus grandes ojos azules, al punto que ha tenido que aclarar que son naturales. Selin es una exitosa cirujana plástica y amiga de la infancia de Serkan. Ella sueña con convertirse en la mujer Serkan (Kerem Bürsin) y ve a Eda (Hande Erçel) como su rival. Sin embargo, en la vida real son muy buenos amigos y no hay celo alguno por la relación que trascendió la ficción.

¿POR QUÉ EL 2021 FUE UN AÑO DIFICIL PARA BIGE ÖNAL?

La actriz turca Bige Önal, quien encarnó a la villana Selin en la telenovela turca “Love Is in the Air”, en la vida real ha tenido un año complicado, en el que ha podido contar con el apoyo de sus amigos para levantarla. Esto es lo que le pasó.

LA MUERTE DE SU PADRE

El golpe más duro que recibió Bige Önal este año ha sido tener que hacer frente a la pérdida de su padre, Erhan Önal, quien fue jugador del Galatasaray y Bayern Munich. El deportista falleció en el mes de marzo, a los 63 años, como consecuencia de una hemorragia cerebral. Al funeral en Esmirna, su ciudad natal, asistieron familiares y amigos del exfutbolista. El impacto de la partida de su padre, provocó que luego del último adiós, la actriz sufriera un desmayo. Hande Erçel viajó hasta Esmirna para asegurarse de que Bige estaba bien y pasar junto a ella este duro trance. Su apoyo fue importante.

CRISIS AMOROSA

Luego de haber perdido a su padre en marzo de 2021, en junio se confirmaba el final de la relación de Bige Önal con Aras Bulut, uno de los actores turcos más populares, con el quien llevaba seis años juntos. Los rumores apuntaban a una posible infidelidad por parte del actor, pero su representante lo negó. Sin embargo, a finales de octubre, ambos habrían decidido darse una oportunidad. La pareja habría viajado a Ámsterdam, Holanda, para estar más tranquila. Los actores estuvieron un mes y se les ha podido ver haciendo turismo y visitando museos y galerías de arte.

¿QUIÉN ES BIGE ÖNAL?

La actriz que da vida a Selin es Bige Önal, de 31 años y con más de una década de experiencia en el mundo del espectáculo, con trayectoria en el cine, pero sobre todo en series de televisión y telenovelas.

Önal nació el 1 de febrero de 1990, en Estambul, y desde pequeña conoció la fama de cerca, debido a que su padre, Erhan Önal, fue un conocido futbolista que militó principalmente en el Galatasaray, mientras su madre, Mine Baysan, es una exmodelo.

Sus padres se divorciaron cuando ella tenía 9 años. Después de graduarse de la escuela secundaria francesa Saint-Benoît, se matriculó en la Universidad Bilgi de Estambul y terminó sus estudios allí. Luego, el mundo de la interpretación llamó a su puerta.

CARRERA

Su debut como actriz fue en el año 2010 con la serie ‘Elde Var Hayat’ donde interpretaba al personaje de Yeliz. Luego fue elegida para “Benim Adım Gültepe” (2014), donde interpreta a Nazlı, personaje que fue un gran avance en su carrera.

Bige Önal también tiene otros títulos tras sus espaldas como “Göç Zamani” (2016), “Tehlikeli Karım” (2018), “Hakan: Muhafız” (2020), y la más reciente, “Love Is in the Air”. Entre estas producciones destacan ‘Hakan, el protector’ y ‘Nos conocimos en Estambul’, ambas se encuentran en el catálogo de Netflix.

REDES SOCIALES

La bella joven es activa en sus redes sociales, especialmente en Instagram, donde acumula más de 1.3 millones de seguidores. Suele publicar imágenes junto a sus compañeros de reparto, de viajes, con su mascota y sus proyectos como actriz.

