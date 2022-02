Penélope Cruz ha logrado hacerse un nombre en el séptimo arte gracias a su innegable talento, algo que ha sido reconocido una vez más tras haber sido nominada por cuarta ocasión a los Premios Oscar en la categoría Mejor Actriz por su protagónico en “Madres paralelas”, un drama español de 2021.

Si hay algo que la caracteriza es que siempre está trabajando en un nuevo proyecto, siendo la última producción en la que participó “Competencia oficial”, una comedia argentina que también fue estrenada en 2021. En ella comparte roles con su compatriota español Antonio Banderas.

A raíz de las innumerables películas en las que actuó y su vasta experiencia, la ganadora en 2009 del Oscar como Mejor Actriz de Reparto gracias a la película “Vicky Cristina Barcelona” se animó a contar cuál fue el casting más extraño que pasó. Su respuesta te sorprenderá.

Penélope Cruz durante una sesión de fotos de la película "Competencia oficial / Competición oficial" durante el 69º Festival de Cine de San Sebastián en España el 17 de septiembre de 2021 (Foto: Ander Gillenea / AFP)

¿CUÁL FUE LA PREGUNTA MÁS EXTRAÑA QUE LE HICIERON A PENÉLOPE CRUZ EN UN CASTING?

Aprovechando su presencia en el programa español de Antena 3 “El hormiguero”, Penélope Cruz dio a conocer una anécdota que no puede olvidar. Sucedió cuando fue a realizar un casting para una película. Resulta que le consultaron si acostumbraba a comer prendas de vestir.

“Lo más fuerte que me ha pasado, no puedo decir quién era el director o directora, pero en una reunión me propuso una película y en la primera reunión me preguntó si yo me comía la ropa del personaje cuando no me gustaba lo que el director había propuesto como vestuario para ese personaje”, contó.

“¡Si yo me comía la ropa! ‘Pero ¿cómo me voy a comer la ropa?’ le dije yo. Y me dijo: ‘Es que yo tenía una actriz que cuando no le gustaba la camisa que yo quería para tal escena, ella se iba corriendo por el bosque y se la comía’. Eso fue lo más fuerte que me pasó y no era broma”, añadió sorprendida.

Cuando el director le hizo la peculiar pregunta, Penélope Cruz pensó que se trataba de una broma (Foto: Laurent Emmanuel / AFP)

¿QUIÉN ERA LA ACTRIZ QUE SE COMÍA SU ROPA?

Tras ello señaló que investigó quién era esa histrionisa que hacía eso y lo descubrió, pero tampoco reveló su identidad.

Al final, Penélope Cruz contó que el director buscaba a alguien normal con la que no tener que lidiar con algunos problemas durante el rodaje.

“Él me preguntaba si yo era una de estas o si era alguien un poco más normal”, manifestó entre risas frente a Pablo Motos. Ella estaba acompañada de los actores Antonio Banderas y Óscar Martínez, con quienes llegó a promocionar “Competencia oficial” que se estrenó en España el 25 de febrero.