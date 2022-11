No cabe duda de que “El Chavo del 8″ es una de las series más icónicas de toda la televisión en habla hispana. De hecho, a más de cuatro décadas de su estreno, aún podemos verlos en canales de señal abierta. Eso sí, cada vez que volvemos a ver las funciones, siempre hay algo nuevo que comentar o descubrir. Conoce más de la ficción de Roberto Gómez Bolaños aquí.

Apenas bastaron 7 temporadas para que la ficción creada por Roberto Gómez Bolaños logré pasar a la historia como una de las mejores series de habla hispana a nivel mundial. Y no es para menos, pues todos queríamos ver la historia del “Chavo” junto a sus inseparables amigos como Quico, La Chilindrina y el carismático Ñoño.

La ficción de Roberto Gómez Bolaños logró ser transmitida en varios países alrededor del mundo (Foto: Televisa)

No obstante, y como te mencionamos líneas arriba, aún existen misterios que no han sido develados del todo. Uno de ellos es el origen del verdadero hogar del Chavo, o saber si realmente era huérfano.

¿DÓNDE VIVÍA “EL CHAVO” EN LA VECINDAD?

Si bien la mayor cantidad de veces vimos al protagonista interpretado por el propio Roberto Gómez Bolaños salir de su barril de madera, es necesario precisar que esta no es su hogar. Durante la transmisión de un capítulo llamado “La Casita de Quico”, pudimos presenciar que el intrépido jovencito de tirante reside en el departamento número 8.

A través del episodio, vemos que Quico intenta convencer a su amigo de jugar en una aparente vivienda construida con ladrillos, palos, sillas y demás, a lo que “El Chavo” se niega rotundamente. De inmediato, el popular ‘Cachetes de marrana flaca’ responde que de seguro a él le gustaría tener una casa así, ya que considera que no posee un hogar.

A manera de respuesta, el ‘Chavo’ contesta que “nadie puede vivir en un barril”, además de dejar en claro que su apodo se debe al número del departamento donde vive: el número 8.

¿CÓN QUIÉN VIVÍA “EL CHAVO”?

A mediados de 1995, el creador de ‘La Vecindad’ lanzó el libro oficial de “El Diario del Chavo del Ocho”, en donde toca temas inéditos que jamás salieron en la ficción televisiva. Entre ellos, la presencia de invitados como Héctor Bonilla o Angélica María, quien le daba asilo al protagonista.

En tal ejempla se conoce que el niño huérfano escapa de una casa hogar, y luego de caminar durante días en calles inexploradas y desconocidas, llega a “La Vecindad”. Es ahí donde se encuentra a una mujer que le temblaban mucho las manos, esto en clara referencia al Parkinson.

La denominada “Viejita” logró que el niño viviera con ella en el departamento número 8, siempre y cuando este le haga los mandados y cumpla con algunas obligaciones, ya que lo veía como “el nieto que había tenido”.

El personaje de "El Chavo" logró ser de los más queridos de toda la televisión mexicana (Foto: Televisa)

“Lo que pasa es que yo me meto al barril cuando no quiero que los demás se den cuenta de que estoy llorando. Y también cuando yo no tengo ganas de ver a los demás. O cuando tengo muchas cosas en qué pensar”, son algunas de las líneas que se encuentra en el libro de Roberto Gómez Bolaños.