No cabe duda de que “El Chavo del 8″ ha dejado una huella en toda la televisión latinoamericana. Sus entrañables historias han logrado marcar a distintas generaciones, siendo el popular Don Ramón uno de los personajes más queridos de “La Vecindad”.

Han pasado casi 35 años desde el fallecimiento de Ramón Valdés a causa de un cáncer de estómago. Eso sí, su presencia sigue más que vigente en la televisión mexicana, pues cada tanto se le recuerda a través de la pantalla de Telemundo.

De hecho, los actores que compartieron rodaje con “El Chavo del Ocho” lograron entretejer una amistad con el fallecido actor que dio vida al padre de “La Chilindrina”, tanto así que durante sus últimos alientes de vida tuvo una conversación con Carlos Villagrán.

Ramón Valdés fue uno de los personajes más queridos de la ficción mexicana (Foto: Televisiva)

Pero, ¿qué le dijo Don Ramón a Kiko? En Trome te lo contamos a detalles .

¿QUÉ LE DIJO DON RAMÓN A KIKO ANTES DE MORIR?

Hace unos años, Carlos Villagrán fue invitado en el espacio televisivo “La Divina Noche de Dante”, donde rememoró a Ramón Valdés con mucha nostalgia y admiración. “Era súper sencillo, era amable, simpático, tenía una agilidad mental tremenda y adoraba mucho a los niños”, indicó el histrión de 78 años.

El periodista también le cuestionó sobre las últimas palabras que le dijo Don Ramón antes de partir cuando fue a verlo en el hospital donde se encontraba. De acuerdo con Villagrán, el actor se encontraba muy delicado de salud, por lo que comenzó a llorar de manera desconsolada. Sin embargo, Valdés optó por tomar la situación con mucha gracia.

“Don Ramón ya estaba muy malo y lo fui a ver al Sanatorio Santa Elena donde estaba hospitalizado, a punto de partir. Lo vi muy delgado, empecé a llorar, nos dimos un abrazo y me dijo: ‘Ya, ya, no llores cachetón. Es más, te espero allá’ y le dije: ‘¿Con el señor?’ y me dijo: ‘No te hagas pen… allá abajo’”, comentó el popular “Kiko”.

Asimismo, comentó que Valdés siempre poseyó un sentido del humor, incluso, hasta en sus últimos momentos de vida. “Genio y figura hasta la sepultura, eso es una gran verdad”, sostuvo el actor que emuló a “Kiko”.