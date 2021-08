Carlos Ponce y María Antonieta de las Nieves han revuelto las redes sociales porque se ha hablado de un presunto romance entre ellos. El actor puertorriqueño utilizó un video para dar su versión de su vinculación con la recordada actriz de “La Chilindrina” en “El Chavo del 8”. Esto es todo lo que se sabe la supuesta relación entre los artistas.

Ponce salió a revelar que tuvo más que una amistad con la famosa actriz mexicana, porque se supo que ella negó las declaraciones de su amigo. Para esto, dio un mensaje en un video en su cuenta en Instagram.

“¡¡Aclarando rumores!! Tengo a el chavo este Mauricio Ochmann de testigo”, escribió en su publicación que ha tenido cientos de comentarios, entre divertidos y controversiales sobre el tema.

La estrella de “El Chavo del 8”, hasta el momento, todavía no se ha manifestado sobre lo último que ha dicho Ponce sobre la supuesta relación sentimental que tuvieron en el pasado.

¿QUÉ SE SABE DE LA RELACIÓN ENTRE CARLOS PONCE Y “LA CHILINDRINA”?

El actor puertorriqueño Carlos Ponce aclaró el tema en un video en su Instagram, donde le aseguró a sus seguidores que sí tuvo una relación muy cercana con María Antonieta de las Nieves.

“La verdad no entiendo ni porqué lo está negando ahora, porque sí tuve una relación muy bonita con María Antonieta, con La ‘Chilindrina’”, manifestó Ponce. Luego agregó que “hasta hace poco o me enviaba unas fotos en traje de baño, en sus vacaciones. Sentía que me extrañaba”.

Por supuesto, todo fue dicho en un tono de broma, porque Ponce hasta se apoyo con una serie de imágenes y videos de la comediantes para resaltar el tono divertido de sus palabras. “No es una obsesión inmadura de niño, es una realidad y no me importa lo que piense la gente, yo lo viví”, comentó.

La Chilindrina es una niña muy apegada a su padre, no se lleva bien con Doña Florinda por las cachetadas que le pega a su progenitor, por lo que la llama "Vieja pegona", "Vieja pegostiosa" o "Vieja chancluda". (Foto: Televisa)

¿CUÁNTOS AÑOS ESTUVO AL AIRE “EL CHAVO DEL 8”?

El programa humorístico “El Chavo del 8” se emitió en México desde 1971 hasta 1980, alcanzando una popularidad masiva no solo en su país sino en el extranjero, hasta la actualidad.