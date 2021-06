Selena Quintanilla siempre será recordada por el gran éxito que alcanzó con su música y se convirtió en la Reina del Tex-Mex. Pero más allá de la pasión que sentía por la música, la artista también se logró desenvolver en el campo de la moda y artículos de belleza que la llevaron a inaugurar su boutique Selena ETC.

El vestuario que lucía en sus presentaciones, diseñado por ella misma y también para los miembros de Los Dinos, se convirtió entonces en ropa que todos sus fanáticos querían tener. Los brillos sobre las chaquetas, los aretes y hasta el color de su lápiz labial se volvieron elementos icónicos de su imagen, así que la cantante decidió lanzar su propia marca para que sus seguidores tengan acceso a estas prendas.

Es así que en 1994, Selena Quintanilla decidió inaugurar su primera tienda en Corpu Christi al lado de su familia y también estuvo Yolanda Saldívar, la mujer que la asesinó en 1995 y apagó su luz para siempre.

A continuación, te contamos como fue ese día en que la Reina del Tex-Mex abrió las puertas de su boutique Selena ETC por primera vez.

EL DÍA QUE SELENA INAUGURÓ SU BOUTIQUE SELENA ETC AL LADO DE YOLANDA SALDÍVAR

Uno de los días tan esperados por Selena Quintanilla llegó en 1994 cuando por fin inauguró su primer boutique Selena ETC. Ese día había muchos fans de la cantante esperando por ella y claro, poder entrar al lugar el cual corría a cargo, en gran parte, por Yolanda Saldívar, quien fue fan de Selena y después se convirtió en su mano derecha.

Selena llegó a la boutique en una limusina acompañada de su esposo Chris Pérez, tras el corte del listón rojo, la cantante atendió a los medios de comunicación a quienes les dio un pequeño recorrido por su tienda.

“Es un sueño que tengo aparte de la música y gracias a Dios y a la mucha gente que me quiere, me están ayudando muchísimo y gracias a ellos… es un sueño realizado”, mencionaba la cantante en una entrevista tras la apertura de Selena ETC en 1994.

Según “Selena, la serie”, Yolanda Saldívar se encargada de la administración de las boutiques de Selena y en un inició trabajaba ad honorem. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzó a robarla a a cantante, así que en la producción de Netflix se da a entender que este fue el móvil del crimen que se cometió el 31 de marzo de 1995.

¿QUÉ PASÓ CON SELENA ETC DESPUÉS DE LA MUERTE DE SELENA QUINTANILLA?

Selena ETC fue el sueño de Selena hecho realidad, por lo que después de su muerte, la familia Quintanilla, encabezados por el padre de la cantante Abraham Quintanilla, le decidieron rendir homenaje a sus deseos y, como una muestra de respeto, mantener a flote la boutique que tanto soñó la cantante.

Debido a la muere de Selena, la tienda de San Antonio y la posible nueva apertura en la ciudad de Monterrey, Nuevo León; no tuvieron un buen final. Mismo desenlace que vería Selena ETC en Corpus Christi en 2009 producto de los estragos derivados de la crisis económica que vivió el país norteamericano un año antes.

¿SE PUEDE SEGUIR COMPRANDO LOS PRODUCTOS DE SELANA QUINTANILLA?

A pesar que las tiendas físicas de Selena ETC cerraron, aún los seguidores pueden adquirir camisetas, chaquetas, accesorios, pósteres y hasta DVD de Selena Quintanilla a través de la pagina web de la boutique.