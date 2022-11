Ganó popularidad y reconocimiento en la década de los 90s y esa fama y talento le ha permitido trascender en el tiempo como actriz y personalidad de la industria del entretenimiento. Christina Applegate, quien sufre desde hace poco más de un año anunció que padece esclerosis múltiple, fue condecorada con la estrella en el Paseo de la Fama de Hollywoord. Mira lo que expresó la hoy quincuagenaria artista.

La intérprete de 50 años fue diagnosticada con esta compleja enfermedad que le ha cambiado el estilo de vida y su pensamiento en los últimos doce meses . Así, ahora tiene problemas para caminar y permanecer de pie por su cuenta, aún así y en una muestra de entereza y valentía, la celeb se mostró feliz del reconocimiento.

La natural precisamente de Hollywood se acercó a la famosa calle de Los Angeles para en compañía de sus amigos, familiares y colegas más cercanos desvelar la baldosa con la estrella que la inmortaliza como una de las artistas más importante de la industria.

Junto a David Faustino y Katey Sagal (ambos a la izquierda), sus excompañeros de reparto en "Matrimonio con hijos" (Foto: AFP)

¿QUÉ DIJO CHRISTINA APPLEGATE AL RECIBIR LA ESTRELLA EN EL PASEO DE LA FAMA DE HOLLYWOOD?

“No puedo estar de pie mucho rato, así que voy a agradecer a la gente a la que realmente necesito hacerlo”, empezó su discurso Applegate, la recordada actriz de la serie “Matrimonio con hijos” (1987-1997) y “Dead to me” (2019-2022).

“La persona más importante de este mundo es mi hija. Eres mucho más de lo que crees. Eres bella y amable, inteligente e interesante. Me siento agradecida cada día de poder levantarme para llevarte a la escuela… muchas gracias por estar a mi lado con todo esto”, dijo en un discurso en el que no pudo evitar las lágrimas.

Unas palabras que combinó con un toque de humor: “Ah, por cierto, tengo una enfermedad, ¿no te diste cuenta? Ni siquiera estoy usando zapatos. ¡Se supone que debes reírte de eso!”, dijo la actriz dirigiéndose a su hija Sadie Grace LeNoble, de 11 años.

¿CÓMO LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE HA AFECTADO LA VIDA DE CHRISTINA APPLEGATE?

“La gente me va a ver por primera vez como una persona con una discapacidad, y es algo difícil”, dijo la actriz en una entrevista reciente a la revista “Variety”, con motivo precisamente de su estrella en el Paseo de la Fama.

En la misma entrevista habló de cómo rodó la tercera y última temporada de “Dead to Me”, que se estrena este jueves 17 de noviembre en Netflix, mientras lidia con la esclerosis múltiple: fue algo realmente duro.

Según contó, durante las grabaciones tenía que usar silla de ruedas para ir hasta el plató. “Estoy de luto por la persona que fui”, declaraba. “He engordado 40 libras (unos 18 kilos); no puedo caminar sin bastón. Quiero que la gente sepa que soy muy consciente de todo eso”, explicó en otra entrevista con The New York Times a inicios de noviembre.