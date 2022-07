Galilea Montijo, la popular presentadora del programa “Hoy”, fue tendencia en redes sociales durante los últimos días tras revelar las incidencias que tuvo con su padre, quien falleció hace poco durante la pandemia por el coronavirus. En ese sentido, la también actriz de televisión habló tendido sobre lo que fue su relación con su progenitor. Entérate más aquí.

Martha Galilea Montijo Torres, conocida como Galilea Montijo, es una de las actrices y presentadoras de programas más conocidas de todo México, reveló detalles de su relación con su padre en un conocido medio local, brindando declaraciones que, hasta hace poco, eran un secreto para sus seguidores y fanáticos más acérrrimos.

Y es que su papá estuvo totalmente ausente durante décadas, generando que la nacida en México empiecé a trabajar desde jovencita. Esto lo confesó en la transmisión de “Netas Divinas” , espacio en donde la Montijo parecía quebrarse durante momentos del diálogo.

La celeb detalló que a causa del distanciamiento que pasó y la muerte de su padre durante pandemia, su mamá comenzó a tocar el tema del perdón, un acto que para ella no era de vital importancia, ya que jamás entendió por qué las dejó a su suerte durante años.

La conductora Galilea Montijo con Romina Marcos y Josh Gutiérrez, ganadores de la segunda temporada (Foto: Las estrellas bailan en Hoy / Facebook)

“Yo le decía a mi mamá: Tú quieres que le perdone algo a alguien que no conocí, quien nunca estuvo conmigo en vida ni se preocupó por mí, una llamada mínimo de ‘¿Estás bien?, ¿Te puedo apoyar en algo?’ y ahora que soy madre entiendo aún menos el porqué dejó a una niña que nunca le hizo nada y querer regresar 40 años después, casi 50, a que seamos una familia que yo no conozco, pues sencillamente no tengo nada que perdonar” , señaló Galilea Montijo al espacio mexicano “Netas Divinas”.

MONTIJO TUVO QUE ACUDIR A TERAPIA

En tal sentido, Galilea señaló que acudió a especialistas y fue a terapia para lograr soltar la ira y la rabia del abandono de su papá, no obstante, esto no le era tan fácil a su querida madre.

“Yo lo hice incluso en terapia, a mi mamá le duele mucho esa parte de no haber podido platicar con él y el hecho de no haberlo perdonado, porque yo le decía: ‘Mamá, tampoco tengo nada que perdonarle, yo ya lo trabajé y yo lo solté, no tengo nada que disculparle al señor, sin embargo tampoco creas que lo voy a querer nada más por el hecho de ser mi padre”, puntualizó.