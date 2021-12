“El hombre equivocado” ha despertado el interés de la audiencia española a partir de su historia: un joven mujeriego y una chica romántica empedernida tienen que hacerse pasar por pareja. Sin embargo, en Turquía, “Bay Yanlış” (en su idioma original) ha sufrido una censurada por una de sus escenas.

Y es que, en su país de origen, la trama de la telenovela turca no ha sido del agrado de los sectores más conservadores, por lo que “El hombre equivocado”, protagonizada por Can Yaman y Özge Gurel, tuvo que parar todo y ponerle punto final a la historia. Por esta razón es que la telenovela turca no tiene muchos capítulos.

¿POR QUÉ FUE CENSURADA?

De acuerdo a la información de los medios turcos, el sector conservador de Turquía llegó a describir a la ficción como “obscena e inmoral”. Esta denuncia no solo consiguió que fuera retirada de la parrilla antes de tiempo, sino que incluso llegaron a censurar algunas escenas que nunca se vieron en el metraje final.

Una de las escenas que fueron retiradas es la de Can Yaman desnudo echado en la cama (Foto: Gold Film)

¿CUÁLES FUERON LAS ESCENAS CENSURADAS DE “EL HOMBRE EQUIVOCADO”?

Para empezar, “El hombre equivocado” es una serie diferente a la que se suele realizar en Turquía. Por ello, las imágenes de una mujer bebiendo alcohol era impensable, así que las bebidas de las escenas aparecer pixeladas. Teniendo en cuenta esto, las escenas más subiditas de tono iban a sufrir la misma censura.

Una de las escenas que fueron retiradas es la de Can Yaman desnudo echado en la cama. Esta imagen nunca salió al aire. Lo curioso es que la ficción turca estaba hecha para que el actor luciera bien de torso y con eso no había problema.

Otra de las imágenes censuradas en Turquía mostraba a una pareja que pasa su primera noche juntos (Foto: Gold Film)

Otra de las imágenes censuradas en Turquía mostraba a una pareja que pasa su primera noche juntos, que de despierta con muchas más ganas y se meten otra vez bajo las sábanas. En “El hombre equivocado” se corta en la parte romántica, la parte que insinúa que pasa algo después, nunca salió.

La pareja protagonista se mete otra vez bajo las sábanas, la parte insinúa que pasa algo después (Foto: Gold Film)

EL BESO CENSURADO

Según ABC de España, el primer beso que se dan los protagonistas de la telenovela turca también fue censurada. El beso fue mucho más corto en el montaje final. Una cuenta de Instagram subió el beso completo, sin el corte eliminado.

¿CÓMO VER “EL HOMBRE EQUIVOCADO” POR NOVA?

Desde que la telenovela turca llegó a Nova, el pasado 25 de noviembre, la cadena de televisión ha estrenado cada semana un nuevo capítulo de “El hombre equivocado”. Así, los fanáticos españoles de Can Yaman y Özge Gurel pueden verlos los jueves a las 22:30 horas. Pero los espectadores también podrán verlas en streaming.

El público español podrá ver online “El hombre equivocado” a través de Atresplayer. Asimismo, los suscriptores de Atresplayer Premium tienen la posibilidad de adelantarse a la emisión en abierto, ya que la plataforma ofrece los tres primeros capítulos de la serie.