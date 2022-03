¿Qué pasó al final de “El hombre equivocado”? Originalmente titulada “Bay Yanlış”, la telenovela turca protagonizada por Can Yaman y Özge Gürel ha sido un éxito total en España; por supuesto, a partir de su historia: un joven mujeriego y una chica romántica empedernida tienen que hacerse pasar por pareja. Sin embargo, los fans españoles deben despedirse de sus personajes favoritos.

Así es, “El hombre equivocado” llega a su fin en España. Tal y como lo dio a conocer Nova, el gran final será emitido el jueves 24 de marzo a las 22:45, hora en el que la audiencia descubrirá si Özgur es o no el hombre equivocado para Ezgi. Vale recordar que, los protagonistas están viviendo una inesperada historia de amor llena de trabas, malos entendidos, traiciones y problemas. ¿Conseguirán que el amor triunfe?

FINAL EXPLICADO DE “EL HOMBRE EQUIVOCADO”

Después de todo, Tolga aparece ante Özgür y le devuelve su restaurante. “Creo que La Gabbia debe volver a las manos de su verdadero dueño”, le dice. Entonces, le entrega el título de propiedad. En tanto, Atasoy, que no se fía para nada de las buenas intenciones de su primo, le exige que le revele por qué su cambio de actitud con él.

Tolga aparece ante Özgür y le devuelve su restaurante. “Creo que La Gabbia debe volver a las manos de su verdadero dueño”, le dice al protagonista de "El hombre equivocado" (Foto: Gold Film)

Tolga mantiene su fachada de hombre respetable y se reafirma en que devolverle el restaurante es una acción que le salió del corazón. No obstante, cuando se queda a solas con Ezgi, le recrimina su chantaje. “Recibí el mensaje con la amenaza y sé que fuiste tú. Ahí tienes tu mar, como querías”, le dice.

¿Quién fue el verdadero responsable?

Tolga se marcha del lugar sin saber que quien en realidad le mandó la advertencia fue Serdar, arrepentido de sus actos. En tanto, Ezgi ata los cabos sueltos y descubre que el ginecólogo es el responsable de que La Gabiia vuelva a ser de su novio Özgür, a quien le cuenta toda la verdad.

Özgur y Ezgi felices tras recuperar el restaurante (Foto: Gold Film)

Una propuesta de matrimonio

Finalmente, el local ha vuelto con su dueño, pero Özgür necesita una socia para invertir en mejoras dentro del establecimiento. Así que elige a Ezgi para ello. La joven compra el 15% de La Gabbia gracias a un préstamo de Ünal y de su madre, quienes terminan aceptando su relación con el hotelero.

Las cosas van bien entre ellos. Están más enamorados que nunca. Ya en casa, desde la terraza admiran sus dos viviendas y deciden unir ambas propiedades. Tras un largo y tierno abrazo, Özgür le pide a Ezgi que se case con él. La joven, que soñaba con ese momento, acepta de inmediato. El amor de los protagonistas los lleva al altar.

Özgur y Ezgi en la escena final de "El hombre equivocado" (Foto: Gold Film)

¿DE QUÉ TRATA “EL HOMBRE EQUIVOCADO”?

“El hombre equivocado” relata la historia de Özgür Atasoy, interpretado por el actor Can Yaman, quien en la ficción es un joven proveniente de una familia con mucho dinero y que tiene negocios como un restaurante y vive una vida algo alocada. Su personalidad y actitud se debe a que ha perdido la fe en el amor y en las mujeres desde un tiempo atrás.

Por otro lado, está Ezgi İnal, encarnada por la actriz Özge Gürel, y cuyo papel es el de una chica romántica que, tras haber sufrido una traición por su último novio Soner (Taygun Sungar), decide encontrar el verdadero amor y no parará hasta casarse.

Debido a que los planes de la joven para encontrar el amor no resultan positivos visita a Özgür para que la aconseje y le explique cómo poder conseguir al hombre que le gusta y que nunca la deje. Pero nada es gratis, pues, ella se compromete a acompañarlo a la boda de su hermana fingiendo ser su novia, esto lo hace para que la madre de Özgür quien desea que su hijo le de varios nietos ya no lo moleste. Pero no todo sale como lo planearon, pues, Ezgi y Özgür terminarán enamorándose.