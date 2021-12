La semana del lunes 27 al viernes 31 de diciembre estará cargada de muchas sorpresas en la telenovela “Ada Masali: el cuento de la isla” la cual es una de las más vistas a través del canal Divinity de España. El drama otomano es protagonizado por los jóvenes personajes Haziran y Poyraz que han sabido atrapar a la teleaudiencia con su historia de amor y diversión.

“Ada Masali: el cuento de la isla” tiene como principales protagonistas a la actriz Ayça Ayşin Turan y al actor Alp Navruz quienes se ponen en el papel de Haziran Sedefli y Poyraz Ali Özgür, respectivamente. Ellos han obtenido el aplauso del público debido a que son dos jóvenes con un futuro prometedor en el mundo de la actuación de Turquía.

Alp Navruz protagoniza “Ada Masali: el cuento de la isla". (Foto: Medyapım / MF Yapım)

La historia de “Ada Masali: el cuento de la isla” no es otra cosa que una comedia romántica que se enfoca en la historia de Poyraz Özgür (Alp Narvuz) y Haziran Sedefli (Ayça Ayşin). En la ficción son dos personas muy diferentes cuyas vidas se cruzarán cuando la joven llega a la isla donde vive el hombre para intentar comprarle su terreno y así construir un complejo turístico.

Pero no todo saldrá como ella lo planeó debido a que Poyraz decide no vender sus tierras desatando toda una historia de amor y confusión.

Ayça Ayşin Turan protagoniza “Ada Masali: el cuento de la isla". (Foto: Medyapım / MF Yapım)

HORARIO DE “ADA MASALI” DEL LUNES 27 AL VIERNES 31 DE DICIEMBRE POR DIVINITY

Al igual que otras telenovelas turcas, “Ada Masali: el cuento de la isla” se ha convertido en una de las producciones preferidas de la teleaudiencia, esto a pesar que existen quienes señalan que, si bien tiene gran popularidad, no supera el éxito obtenido por otros dramas otomanos.

Sin embargo, la historia de Haziran y Poyraz sigue cautivando a miles de fanáticos quienes disfrutan todos los días con nuevos episodios. En ese sentido, Divinity dio a conocer el horario para esta semana.

Lunes 27 de diciembre desde las 18:45 horas a 19:42 horas.

Martes 28 de diciembre desde las 18:45 horas a 19:42 horas.

Miércoles 29 de diciembre desde las 18:45 horas a 19:42 horas.

Jueves 30 de diciembre desde las 18:45 horas a 19:42 horas.

Viernes 31 de diciembre desde las 18:45 a 19:42 horas.



Los actores Ayça Ayşin Turan y Alp Navruz protagonizan “Ada Masali: el cuento de la isla". (Foto: Medyapım / MF Yapım)

¿QUÉ PASARÁ EN LOS PRÓXIMOS CAPÍTULOS DE “ADA MASALI: EL CUENTO DE LA ISLA”

Luego de mucho tiempo, finalmente, Haziran y Poyraz tendrán una cita lo que podría llevarlos rumbo a la felicidad pero no todo será fácil, ni como ellos lo planearon debido a que el joven rescata a la mujer de una situación compleja.

EL CUMPLEAÑOS DE HAZIRAN

Haziran está de cumpleaños pero nadie recuerda ese día tan especial lo que entristece a la joven. Sin embargo, es Poyraz quien sí ha recordado esa fecha tan importante y le organiza un cumpleaños inimaginado.

“Felicidades, me alegro de tenerte. Te juro que tú y yo vamos a vivir un sueño juntos. Estaremos siempre juntos”, dice Poyraz.

La respuesta de la joven entusiasmada no tarda en llegar: “Eres mi regalo más preciado y este es mi mejor cumpleaños”.

QUEDA AL DESCUBIERTO EL PLAN DE IDIL

Por otro lado, también se podrá ver cuando Idil piensa que podría ser descubierta por Poyraz quien está muy preocupado por la salud de la mujer. “Hay un médico en Estambul, es el mejor en esto y quiero llevarte a verlo. Ya te he pedido cita. Tu salud es lo más importante”, le dice a Idil.

Beril Pozam interpreta a Idil Sağlam en “Ada Masali: el cuento de la isla”. (Foto: Medyapım / MF Yapım)

Pero debido a la culpa que tiene ella misma se sincera con Aliye. “Creí que así me querría y se quedaría conmigo. Después de un tiempo le diría que me encontraba mejor pero no pasaría nada porque se enamoraría de mí”, le dice Idil.

Pero Aliye está decidida a contárselo al joven. “No tienes ningún derecho a jugar con los derechos de mi nieto. Voy a contárselo todo a Poyraz y jamás en la vida volverás a acercarte a él”, expresa.

NEHIR SE ENFRENTA A SU MADRE

Nehir no soporta que su madre salga con el veterinario y enfurece luego de oírla hablar de la posibilidad de rehacer su vida.

Eylül Ersöz interpreta a Nehir Göknar en “Ada Masali: el cuento de la isla”. (Foto: Medyapım / MF Yapım)

“Ni se te ocurra. Si algún hombre entra en esta casa yo me voy de aquí. Ni se te ocurra volver a hablarme de esto”, sostiene Nehir.

LA CITA DE HAZIRAN Y POYRAZ

La pareja de novios Haziran y Poyraz está decidida a continuar con su felicidad pero no tendrán el camino fácil debido a que hay quienes no quieren verlos juntos y felices. Se trata de Batu e Idil que están decididos a perjudicarlos.