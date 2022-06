Alfredo Ríos Meza, más conocido como El Komander, es un exponente de música regional mexicana que se ha ganado un nombre en el ambiente gracias a sus corridos. Precisamente estas interpretaciones le han valido para crecer profesional y económicamente; tanto es así que tiene varias propiedades en Sinaloa, y una de ellas terminó rentándosela a nada más y nada menos que Diego Armando Maradona.

El hecho ocurrió cuando el astro del fútbol, fallecido el 25 de noviembre de 2020, se encargó de la dirección técnica del equipo Dorados, de septiembre de 2018 a junio de 2019.

“Tengo un amigo que se dedica a los bienes raíces y me dijo: ‘Oye, ¿la casa donde vivías ya no la habitas?’. Le dije que no. ‘Del club Dorados están solicitando una casa por la zona donde estás y con las características esas’, me dijo”, recordó el intérprete y celeb de México al programa Radio Show.

Estuvo más de medio año dirigiendo en la Segunda de México (Foto: AFP)

EL KOMANDER LE RENTÓ SU CASA A DIEGO MARADONA

Alfredo le dio el visto bueno para rentar su casa, “pero yo no sabía para quién era. Cuando ya hicimos un contrato me dijeron ‘Es para Maradona’ y fue una emoción muy grande, me emocioné tantísimo… A mí me gusta el futbol, pero a mi papá le gusta muchísimo”.

El Komander señaló que el “Pelusa” fue un gran inquilino, pues devolvió el inmueble “en buen estado. Muy bien. Nosotros se la entregamos de una manera, llegó alguien y se la puso más bonita, como de decoración Nos la quedamos nosotros y toda mi familia, dejamos muebles ahí. Hay un video en Internet donde él está y está en mi casa”.

EL KOMANDER SE TOMÓ UNA BEBIDA CON DIEGO MARADONA EN SU CASA

El artista sinaloense rememoró cómo fue la primera vez que interactuó con Maradona y explicó por qué en su momento dijo que ese episodio no había ocurrido.

“Sí lo conocí, sí me tocó saludarlo ahí mismo”, aseveró, y enseguida explicó lo ocurrido: “Voy a decir algo que no sé si deba decir… Dije que no lo había saludado porque estaba reciente su muerte, pero ahora lo puedo contar; alguien de mi familia dijo: ‘Lo voy a ir a saludar’ y le dije: ‘No puedes porque está rentando la casa’. Me dijo: ‘Es de nosotros’ y le dije: ‘Así no funciona’. Sí lo saludaron y también fui yo. Nos saludamos bien y en otra ocasión nos tomamos algo”, añadió.

Para Alfredo esta experiencia fue muy especial, porque “pienso que le gustó esa zona y es algo que me llevo en el corazón… No es como que todos los días te toquen la puerta para decirte que Maradona va a vivir en una casa tuya”.

Finalmente, Ríos Mendoza indicó que “conservo los muebles y hay un video en las redes donde él está en esa casa. Es algo bonito, es una satisfacción personal y algo que mis hijos se van a acordar”.