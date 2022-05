Jeremy Ayala González, es el nombre del último hijo del reggaetonero Daddy Yankee, quien también destaca por tener un gran parecido con su progenitor. Si bien el joven decidió no incursionar como cantante, sí ha tenido grandes logros como productor musical. Pero lo que ha sorprendido a todos es que el heredero del ‘Big Boss’ celebró su cumpleaños sin la compañía de su padre y del resto de sus familiares.

En sus redes sociales Jeremy Ayala demuestra que es amante de los tatuajes y también de los viajes, pues, en sus fotografías aparece disfrutando de importantes destinos turísticos en compañía de su esposa Andrea de Castro.

Los miles de fans de Daddy Yankee no han dudado en comentar el gran parecido que tiene el joven con el denominado ‘Padre del reggaeton’, aunque a pesar de provenir de una familia de artistas, Jeremy optó por convertirse en un gran productor de música.

Jeremy Ayala disfruta mucho de los viajes (Foto: Jeremy Ayala/Instagram)

Ramón Luis Ayala Rodríguez, más conocido como Daddy Yankee, vio nacer a su último hijo el 26 de mayo de 1998 y este 2022 el joven cumplió 24 años que los celebró a su manera, aunque llamó mucho la atención que no haya asistido su progenitor ni tampoco el resto de su familia.

Algunas versiones de los fans indican que esto se debe a que el cantante nacido en Puerto Rico se encuentra de gira cumpliendo distintas presentaciones. Pero, ¿es cierta esta versión?

Jeremy Ayala y Andrea de Castro disfrutando de sus viajes juntos (Foto: Jeremy Ayala/Instagram)

¿POR QUÉ DADDY YANKEE NO FUE AL CUMPLEAÑOS DE SU HIJO?

Jeremy Ayala cumplió 24 años y no quiso dejar pasar esta fecha tan importante para él y lo celebró junto a su esposa.

Tampoco pudieron faltar sus amigos más cercanos quienes lo acompañaron en una discoteca -según meganoticias- donde hubo baile, música y mucha alegría.

Jeremy Ayala junto a su esposa y sus amigos (Foto: Andrea de Castro/Instagram)

Según las fotos que publicó Andrea de Castro en su Instagram, se observa a Jeremy rodeado de sus amigos en un ambiente que fue decorado con globos plateados y negros. También hubo luces blancas que iluminaban el lugar y algunos tragos y bocaditos.

Andrea de Castro demostró lo feliz que es junto al hijo de Daddy Yankee a quien abrazó en distintas ocasiones. El agasajado lució una vestimenta urbana, al mismo estilo que su padre. También llevaba una gorra y una cadena que adornaba su cuello.

Andrea de Castro junto a su esposo Jeremy Ayala (Foto: Andrea de Castro/Instagram)

El gran ausente fue Daddy Yankee y en redes sociales no pasaron por alto este hecho. Los usuarios comentaron que el cantante de reggaeton no acudió, supuestamente, debido a que no había estado acuerdo con que su hijo se casara a escondidas. Aunque esta versión no ha sido confirmada.

Mientras que El Universo asegura que el joven tiene un hijo con Andrea de Castro, la joven que es hija del exsenador de Puerto Rico, Jorge De Castro Font.

La decoración para la fiesta de Jeremy Ayala (Foto: Andrea de Castro/Instagram)

¿CUÁNTOS HIJOS TIENE DADDY YANKEE ?

En 1995 y Daddy Yankee, con 19 años, decidió casarse con Mireddys González. Producto de esa relación sentimental nacieron sus tres hijos quienes siempre se han convertido en su gran apoyo.

La hija mayor de Daddy Yankee se llama Yamilette Ayala González. Le sigue su hermana Jesaselys Ayala González y finalmente, Jeremy.