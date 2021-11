Lili Estefan es una reconocida presentadora televisiva que se inició como modelo en “Sábado Gigante”, programa que le sirvió de vitrina para dar su gran salto a la conducción de “El Gordo y la Flaca” junto a Raúl de Molina, espacio en el que está desde 1998 hasta la actualidad.

MÁS INFORMACIÓN: Por qué Lili Estefan y Lorenzo Luaces se divorciaron

Destaca por su carisma y alegría, por lo que muchas veces la hemos visto con una gran sonrisa; sin embargo, la cubano-estadounidense se animó a contar una dura experiencia que vivió cuando decidió aumentarse los senos.

En diálogo con el productor musical Emilio Estefan y la cantante Gloria Estefan, sus tíos, se animó a hablar de esta terrible experiencia, de la cual se arrepiente.

Lili Estefan asiste a la Persona del Año del Latin GRAMMY 2016 en honor a Marc Anthony en el MGM Grand el 16 de noviembre de 2016 en Las Vegas, Nevada (Foto: Tommaso Boddi / AFP)

LILI ESTEFAN Y SU ARREPENTIMIENTO POR AUMENTARSE LOS SENOS

La presentadora Lili Estefan contó que se animó a aumentarse los senos porque vio que todas sus amigas lo habían hecho, por lo que comenzó a sentir presión y pensó que debía hacer lo mismo. Y así fue, pero no había previsto algo muy importante: su preparación mental para ese tipo de cirugías.

“No me preparé ni psicológica ni emocionalmente antes de hacer esto [indicando sus senos]”, señaló muy decepcionada en Red Table Talk: The Estefans (Facebook Watch).

Pero lo peor recién estaba por venir, pues el resultado no era el que había esperado. “Yo no estaba feliz. Me imaginé algo diferente. Por 41 años estaba acostumbrada a lucir de otra manera, fue difícil adaptarme y más porque esto es permanente”.

Lili Estefan llega para asistir al funeral del fallecido cantante Jos Jos en Caballero Rivero Funeral Home Westchester en Miami el 4 de octubre de 2019 (Foto: Eva Marie Uzcategui / AFP)

¿CÓMO REACCIONÓ AL VER ESE CAMBIO RADICAL?

Lili Estefan comentó que al ver sus senos demasiado grandes se deprimió. “Los primeros seis meses están inflamados y yo estuve llorando por esos seis meses enteros”, motivo por el cual tuvo que adaptarse a sus implantes.

“Fue un proceso de un año entero”, pero pasado ese tiempo, la presentadora televisiva dio a conocer que llegó a acostumbrarse y aceptar su cuerpo nuevamente.

Lili Estefan llega a la 12a entrega anual de los premios Grammy Latinos en el Mandalay Bay Hotel and Casino Event Center en Las Vegas, Nevada, el 10 de noviembre de 2011 (Foto: Adrián Sánchez-González / AFP)

LILI HABLARÁ MÁS SOBRE SUS IMPLANTES EN EL PROGRAMA

“Por primera vez, Lili se abre en Table sobre sus implantes de mama. Después de toda una vida rellenando sus sostenes y amamantando a sus dos hijos, estaba lista para ‘actualizar’ sus dotaciones naturales. Para lo que no estaba preparada era el precio psicológico de cambiar su cuerpo”, se lee en el post que acompaña el breve video con extractos de la entrevista.

Esto se trata solamente de un adelanto de todo lo que contará Lili Estefan el domingo 21 de noviembre de 2021 a través de Red Table Talk: The Estefans (Facebook Watch).

¿QUIÉN ES LILI ESTEFAN?

Lili Estefan es una modelo y presentadora de televisión cubano-estadounidense que nació en Santiago de Cuba el 20 de marzo de 1967. Es sobrina del productor musical Emilio Estefan y de la cantante Gloria Estefan. Actualmente, es presentadora del programa de televisión diario “El Gordo y la Flaca” de Univision.

Su padre fue José Estefan y cuando ella tenía diez años, su madre murió, por lo que emigró con su progenitor y hermano Juan Emilio a Estados Unidos.

Hace su primera aparición en televisión en 1986 como modelo para el programa “Sábado Gigante” junto a Don Francisco. Ella se encargó de cubrir el funeral de Celia Cruz como parte del programa televisivo Primer Impacto en vivo. Luego fue llamada, desde 1998, a “El Gordo y la Flaca”. En 2009, consigue su propia estrella en El Paso de las Estrellas en Las Vegas.

Se casó en agosto de 1992 con Lorenzo Luaces, con quien tiene dos hijos: Lorenzo Jr y Lina Teresa, pero se divorciaron en 2017 en medio de rumores de una infidelidad por parte de su pareja.