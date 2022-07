Olga Moreno, la ganadora de “Supervivientes 2021″ no estará en la final del reality de competencia para entregar el cheque a su sucesor 2022 este 28 de julio. Su decisión rompe con la tradición en el programa que tantas alegrías le dio, pero ella asegura que tiene razones de peso y aquí te las contamos.

Esta noche, a las 21:55 horas, Telecinco iniciará a gala con Jorge Javier Vázquez y Lara Álvarez como maestros de ceremonias. El canal ha anunciado que la Gran Final estará llena de sorpresas.

Después de 96 días los competidores, Nacho Palau, Ignacio de Borbón, Alejandro Nieto y Marta Peñate, abandonaron los Cayos Cochinos hondureños para regresar a España y aterrizar en las instalaciones de Mediaset en helicóptero, como es costumbre. Uno de ellos será el ganador del reality de Bulldog TV, donde han pasado penurias lejos de sus casas y seres queridos. ¿Porqué Olga no entregará el cheque de los 200 mil euros en “Supervivientes 2022″ y quién lo hará en su reemplazo?

¿POR QUÉ OLGA MORENO SE NEGÓ A ENTREGAR EL CHEQUE AL GANADOR DE “SUPERVIVIENTES 2022″?

Olga Moreno, quien fue la ganadora de la edición de 2021 de “Supervivientes”, ha descartado su presencia en la gala final del reality. La tradición indica que el campeón o campeona de la edición precedente se encargue de hacer entrega a su sucesor del cheque que lo certifica como vencedor de la competencia.

La decisión de Olga se debe a la evidente mala relación que tiene con el presentador Jorge Javier Vázquez, debido a todo lo narrado por Rocío Carrasco en Rocío. Contar la verdad para seguir viva. Como el estará en la gala final, ella optó por no asistir.

En el plató de Mediaset cuando Ion Aramendi le preguntaba por su participación en la final, la sevillana ya había adelantado: “Me cuesta mucho entregar ese cheque”. Y, finalmente, en un directo en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 96 mil seguidores, la ex concursante confirmó que no estará, y aunque no dice con exactitud el motivo, se da a entender entre líneas que es por su enemistad con el presentador.

Moreno agradeció al equipo del programa por cómo se portaron con ella en la edición anterior y aclaraba que volvería a participar sin dudar con sus antiguos compañeros.

“Me da rabia no estar porque me hacía mucha ilusión como ganadora y es normal”, afirmaba la modista sevillana a Chance de Europa Press. “A cualquier persona que haya ganado le hace ilusión entregar el cheque a la otra persona, pero bueno, ya está… No pasa nada”, concluye.

¿QUÉ RESPONDE JORGE JAVIER VÁZQUEZ A LA AUSENCIA DE OLGA MORENO EN LA FINAL DE “SUPERVIVIENTES 2022″?

Si bien Olga Moreno ha preferido no mencionar el nombre de Jorge Javier Vázquez, es evidente que es la causa de su ausencia en la final “Supervivientes 2022″. No se pueden ver ni en pintura. Vázquez incluso ya había comentado sobre el supuesto veto que la ganadora de “Supervivientes 2021″ habría exigido para no coincidir con él, pero advirtió que no daría su brazo a torcer.

“No sé qué va a pasar el día de la final de Supervivientes cuando la ganadora de la edición anterior, que me ha vetado, tenga que entrar en mi plató a repartir el cheque a la persona que gane... porque yo de mi plató no me muevo”, dijo.

Cuando Moreno se impuso a Gianmarco Onestini, en julio de 2021, el maestro de ceremonias de la final fue Carlos Sobera, al encontrarse el rostro de Sálvame de gira con su obra de teatro.

Jorge Vázquez cuenta que Olga Moreno lo había vetado (Foto: Jorge Vázquez /Instagram)

¿QUIÉN ENTREGARÁ EL CHEQUE EN LA FINAL DE “SUPERVIVIENTES 2022″?

Ante la negativa de Olga Moreno de estar presente en la gala de “Supervivientes 2022″, salta la pregunta, ¿quién se encargará de la entregará del cheque? Según el medio El Confidencial, la responsable de entregar el cheque será Lara Álvarez, la presentadora asturiana. Muchos se presguntaron si Jorge Pérez, predecesor de Moreno como ganador de ‘Supervivientes 2020′, ocuparía su lugar, pero él mismo lo ha descartado.