Noelia Calle, imitadora peruana de la intérprete mexicana Yuri, viene triunfando en la ciudad azteca con su voz, talento que ha sido reconocido por grandes figuras de la música como Lucero y Manuel Mijares, así como la actriz Itatí Cantoral, jurado del programa ‘El Retador’.

La peruana ha sido noticia en medios mexicanos debido a su extraordinaria interpretación de ‘Quién eres tú’ y tras ganarle a su compañero Paulo Rojas con su imitación a Miguel Bosé.

Tras escucharla y quedar impactado, Manuel Mijares no pudo resistirse y llenó de halagos a Noelia Calle por su gran parecido a su amiga Yuri.

Lucero llena de elogios a imitadora peruana de Yuri: “Tienes una voz impresionante”

“Igualita, igualita, las poses, la manera de cantar, las figuras que haces con tu voz y como la coloca... pocas veces he visto que alguien la imite”, dijo el cantante.

Por su parte, Lucero también mostró su gran asombro y tuvo palabras elogio y de aliento para la talentosa artista peruana. “Yo he visto mucha parodia haciendo a Yuri, pero está increíble como tú dices Mijares”, sostuvo.

“Para mí Yuri es la mejor voz de México y de habla hispana, ella canta impresionante y que tú puedas cantar como ella entonces quiere decir que tienes una voz impresionante que Dios te la ha concedido, eso es un regalo maravilloso”, sentenció Lucero.

Incluso la conoce cantante y empresaria mexicana le jugó una broma a Noelia por el gran parecido al peinado que tenían. “Te perdono que me hayas copiado mi peinado, Yuri (risas) Felicidades, Noelia, me ha encantado, un gran, gran espectáculo nos has dado”, sostuvo.

Finalmente, Itatí Cantoral, jurado del programa mexicano ‘El Retador’, tampoco se resistió a felicitar el talento de la compatriota y le dio muy buenos comentarios.

“Tienes a Dios en la voz, en la garganta. De verdad, fue extraordinario lo que hiciste en el escenario, eras Yuri, finalizaste los gestos, además de esa voz impresionante, la mejor cantante de Latinoamérica que ha tenido este país por muchos años. La voz era idéntica, pero físicamente, la manera en como expresas tu cara que es lo grandioso de tu trabajo como imitadora, eras idéntica”, remarcó.