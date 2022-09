Con el estreno de la serie “Los anillos de poder”, muchas personas han recordado o vuelto a ver la galardona trilogía de Peter Jackson “El señor de los anillos”, basada también en la obra de J. R. R. Tolkien.

En ese sentido, si bien existen algunas diferencias de la serie con la obra original, hay destacadas similitudes entre la trilogía cinematográfica y la producción que se distribuye vía streaming. Por ello, hoy te contaremos cuáles son, de acuerdo a la lista que elaboró Screen Rant.

A continuación conoce las 10 cosas que tienen en común las películas de “El señor de los anillos” y la serie de Amazon Prime Video “Los anillos de poder”.

10 COSAS EN COMÚN ENTRE LAS PELÍCULAS Y LA SERIE “EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LOS ANILLOS DE PODER”

1. El anillo como centro de la historia

Al igual que en las películas, los Anillos de Poder son las figuras centrales en la serie. Sobre todo, aquel Anillo Único capaz de controlar a los otros. Mientras en la trilogía cinematográfica se buscaba que este sea destruido, en la producción de Amazon Prime Video nos enfocamos en su creación.

Fueron 20 los Anillos de Poder (Foto: New Line Cinema)

2. La nobleza de los personajes

En ambas producciones, personajes como Galadriel, Sam y Gandalf destacan por su nobleza. Para ellos, no siempre es fácil escoger el lado correcto. Sin embargo, los sacrificios son requeridos para hacer del mundo un lugar mejor.

3. La lucha contra la oscuridad

La lucha contra la oscuridad, representada en la figura de Sauron, es una constante en las películas y la serie. Para personajes como Galadriel y Gandalf, depende solo de ellos batallar contra el mal que parece nunca irse por completo.

4. La simpleza de algunos personajes

Mientras en las cintas, los Hobbits son aquellos personajes que representan el lado hogareño de la Tierra Media, en la producción de Amazon son los Harfoots quienes cumplen ese papel. En los dos casos, estos seres pueden cumplir un rol fundamental para la historia, pese a su “simpleza”. Un claro ejemplo de esto son Frodo y Nori.

Markella Kavenagh (Elanor ‘Nori’ Brandyfoot), Sara Zwangobani (Marigold Brandyfoot), Dylan Smith (Largo Brandyfoot), Megan Richards (Poppy Proudfellow), parte del elenco principal de "Los anillos del poder" (Foto: Amazon Studios)

5. El rol de los hombres en la historia

Más allá del importante papel de los elfos en ambas ficciones, se resalta también el rol que cumplen los hombres. Mientras algunos sobresalen por su lucha a favor del bien, otros simplemente están más alineados a la oscuridad. Su ambigüedad es un punto en común en los dos proyectos.

6. Aspectos visuales

Ya sea por los detalles de las armaduras, los pergaminos o los trajes, así como los planos en exteriores y la bella naturaleza mostrada, el despliegue visual de ambas obras es un punto notable a remarcar.

7. La majestuosidad

Siguiendo el punto anterior, el destacado trabajo de arquitectura revela la intención de las dos producciones de sumergir al espectador en la majestuosidad ficticia propuesta por Tolkien en sus obras.

Un vistazo de Númenor en "El señor de los anillos: Los anillos de poder", la tierra de los hombres más longevos (Foto: Amazon Studios)

8. Los elfos como personajes claves

En las películas y en la serie, los elfos se distinguen por ser una de las razas más notables de Tierra Media. A lo largo de los años, son quienes han librado la batalla contra Morgoth y Sauron. En ese sentido, son conscientes permanentemente de la tragedia que se avecina.

9. Personajes que coinciden en ambas producciones

Personajes como Elrond y Galadriel aparecen en ambas obras. Si bien hay algunas diferencias entre estas versiones, lo cierto es que verlos en la serie nos permite descubrir cómo se convirtieron en las figuras tan relevantes que vimos en las cintas.

10. La intención de narrar gran parte de la historia de Tierra Media

Los largometrajes y la serie detallan sucesos muy importantes de la historia de Tierra Media. Los eventos que suceden en estos periodos son vitales para los siguientes años. De esta manera, el alcance de las dos producciones es un punto a destacar.

La daga de Galadriel hace referencia a los árboles de Valinor "El señor de los anillos: Los anillos de poder" (Foto: Amazon Studios)

¿CÓMO VER “EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LOS ANILLOS DE PODER”?

La serie “El señor de los anillos: Los anillos de poder” (en inglés: “Lord of the Rings: The Rings of Power”) se estrenó el pasado 1 de septiembre del 2022 en la plataforma Amazon Prime Video. En ese sentido, puedes disfrutar de los primeros capítulos de la precuela de la popular franquicia con tu suscripción al servicio de streaming.

Ten en cuenta que la fecha de lanzamiento de los episodios son los jueves a las 11:00 p.m. (hora México / Perú).