La actriz peruana Verónica Montes ha construido una gran carrera en la industria del entretenimiento. Uno de sus momentos más altos en 2015 con “El señor de los cielos”, donde interpretó a “La Condesa”, junto al galán mexicano Rafael Amaya. Desde entonces, sus seguidores han aumentado tanto en redes sociales como en audiencias televisivas.

La artista, ahora, no la pasa muy bien porque se le detectó un tumor cerebral, después de una serie de exámenes porque los médicos no sabían con exactitud lo que le pasaba a su organismo.

Sin embargo, la también modelo, que radica en México, viene superando la enfermedad y dedicándose a mejorar a través de una vida saludable. Por ello, aquí repasamos diez datos importantes sobre la estrella en lo personal y profesional.

A causa de la enfermedad que padece desde mediados del año pasado, la actriz perdió varios papeles. (Foto: Verónica Montes / Instagram)

10 DATOS DE VERÓNICA MONTES

10. SU EDAD

Verónica Montes nació el 17 de febrero de 1990 en Lima, Perú, por lo que en la actualidad tiene 31 años. Aunque sus padres son peruanos, tiene ascendencia española porque sus abuelos nacieron en dicho país.

9. SU DEBUT

La actriz peruana debutó en la televisión con la telenovela “Amor Comprado”. Luego, fue ganando más experiencia, entre 2010 y 2012, con las series “Perro Amor”, “Eva Luna”, “Natalia del Mar” y “Amor Bravía”. De esta manera, ha sido llamada a más producciones, con el pasar de los años, hasta que llegó a interpretar el gran papel de su vida en 2015.

Sus primeras participaciones en telenovelas fueron en Amor comprado, Perro amor y Eva Luna. (Foto: Verónica Montes / Instagram)

8. PELÍCULAS

La también modelo Verónica Montes ha tenido un paso por la pantalla grande, así como lo ha hecho en la televisión. Desde 2011, ha participado en diversas películas como “Mia”, “La playa”, “Cuenta pendiente”, “Jazive”, entre otras. La última fue “Password”, en 2019.

7. SUS ESTUDIOS

Ella estudió baile y actuación antes de los 10 años, momento en que dejó el Perú para residir en Miami junto a su familia. También se especializó en Negocios y Comunicaciones, en Estados Unidos y México. Su esfuerzo, sin embargo, empezó desde muy temprano. Porque ella, a los 3 años, ya estaba participando en comerciales y era la imagen de varias marcas.

A los 3 años comenzó a trabajar realizando comerciales y siendo la cara de varias marcas. (Foto: Verónica Montes / Instagram)

6. EL TRABAJO QUE LA HIZO FAMOSA

La carrera de Verónica Montes alcanzó otro nivel de fama cuando dio vida “La Condesa”, en la telenovela “El señor de los cielos”, que fue protagonizada por Rafael Amaya como Aurelio Casillas. Su personaje es la novia del narco y fue el trabajo que más popularidad le dio, lo que se reflejó con más seguidores en redes sociales y reconocimientos en las ciudades. También compartió roles, en dicha serie, con Fernanda Castillo y Carmen Aub.

Verónica Montes fue involucrada con Rafel Amaya y la actriz solo ha dicho que se trato de trabajo (Foto: Telemundo)

5. DÓNDE VIVE

En la actualidad, Verónica Montes vive en México, país donde ha residido durante los últimos años. La peruana, al parecer, ha decidido radicar en dicho territorio para seguir forjando su carrera en la industria de televisión, ya que no solo participa en series y telenovelas, sino también en otros espacios televisivos, como “La casa de los famosos” de Telemundo, donde aparecerá el martes 24 de agosto.

4. SU RELACIÓN CON RAFAEL AMAYA

Verónica Montes compartió roles con el actor mexicano Rafael Amaya, en “El señor de los cielos”, y, por la química en el set, ya que ambos eran pareja en la ficción, los seguidores y medios de comunicaciones empezaron a especular si había más que una amistad entre ellos. Montes, en su momento, decía que Amaya era un hombre muy atractivo pero terminó por descartar que compartieran algo más que una gran relación amical.

El artista hizo su debút a inicios del año 2000 (Foto: Rafael Amaya / Instagram)

3. LA OTRA CARRERA QUE QUISO HACER

Aunque pocos lo crean, a la artista le hubiera gustar formar parte del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés), la mayor institución de investigación de Estados Unidos. De no ser actriz, anhelaba convertirse en un agente del FBI. Pero todavía le queda la ficción, en películas o telenovelas, para vivir la adrenalina de convertirse en una investigadora y resolver todo tipo de crímenes.

2. SUS REDES SOCIALES

Montes tiene 1.1 millones de seguidores en su cuenta oficial en Instagram. Mientras que, en Twitter, llega a registrar 74,2 mil. Además de sus publicaciones donde cuenta las novedades de su carrera como actriz, también comparte contenidos sobre rutinas de ejercicios y videos para mostrar lo bien que está su figura.

1. SU SALUD

Después del diagnóstico del tumor cerebral, la actriz Verónica Montes viene cuidando más su salud, con una rutina rigurosa de ejercicios y una dieta más saludable a la que tenía antes de su inconveniente médico. A pesar de las secuelas, ella se siente mejor.

“Hay días en los que amanezco hinchada de la carita, aunque ya no como antes. Además, ya tengo más fuerza, porque esta enfermedad hacía que me cansara mucho. También, me siento tranquila porque ya sé qué le pasa a mi cuerpo”, contó en una entrevista.

