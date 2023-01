Matías Novoa fue el actor que lideró “El señor de los cielos” en la séptima temporada, cuando Rafael Amaya cayó en varias adicciones y tuvo que irse a rehabilitación, así que se convirtió en alguien muy querido por el público, pero lamentablemente esa historia llegó a su final de una forma muy abrupta.

El chileno había llegado en la sexta temporada de la ficción para interpretar a Amado Casillas, el hermano de Aurelio, y para la séptima ya era el centro de atención de todos. Si bien los televidentes estaban acostumbrados a otra cosa, ese nuevo papel quedó muy bien en la historia y se ganó el cariño del público, de los trabajadores del canal y de sus demás compañeros.

Su afinidad con la gente fue tanta que en Telemundo querían seguir contando con él y los fans se imaginaban una temporada con los dos hermanos Casillas al frente, pero ello no sucedió. Matías Novoa no llegó a un acuerdo con el canal latino y se alejó de la producción, dejando en solitario nuevamente a Aurelio.

Para la octava temporada, la ausencia de Amado Casillas se iba a notar de golpe porque venía de protagonizar la edición anterior y ahora, repentinamente, no estaba, así que la producción, en uno de los recientes capítulos, decidió explicar su desaparición de la ficción de una manera poco convencional: matándolo.

LA MUERTE DE AMADO CASILLAS EN “EL SEÑOR DE LOS CIELOS”

En el capítulo del pasado lunes 23 de enero, “El señor de los cielos” mostró una escena entre Diana Ahumada e Ismael Casillas, quienes estaban conversando y salió el nombre de Amado Casillas. Es allí que el joven explica que su tío murió, pero eso no fue todo, ya que se dieron detalles de cómo sucedió eso.

Como recordaremos, en el final de la séptima temporada de la telenovela, la familia Casillas estaba despidiendo a doña Alba en su funeral, cuando varios de ellos caen envenenados con una droga llamada fentanilo, así que los guionistas aprovecharon eso para explicar el fallecimiento de Amado.

“El Amado no la libró”, empieza diciendo Ismael, lo cual produjo la incredulidad de Diana, quien respondió: “¿cómo que no la libró?”.

“Lo siento prima, pero el Amado fue el primero en caer. Él trajo todas las dosis con esos gringos y trató de ayudar a toda la plebe, pero...”, relató Ismael, dando a entender que el personaje de Matías Novoa también se envenenó.

Esa manera de haber desaparecido a Amado Casillas no ha caído muy bien que digamos en los espectadores debido a la incongruencia de los hechos, ya que al final de la temporada anterior todos fueron testigos de que él no había tenido contacto con la droga.

El personaje de Amado Casillas no seguirá en "El señor de los cielos" (Foto: Telemundo)

LA RAZÓN POR LA QUE MATÍAS NOVOA NO SIGUIÓ EN “EL SEÑOR DE LOS CIELOS”

Meses antes del estreno y previo al inicio de las grabaciones, en una entrevista con el portal de People en español, Matías Novoa confirmó que hubo negociaciones para seguir en la historia, las cual nos llegaron a buen puerto.

De acuerdo a lo que expresó en aquella oportunidad, no hubo un acuerdo, por lo que no se el personaje de Amado Casillas no participará en la octava temporada de la exitosa producción. Es más, puede que nunca más se le vuelve a ver, ya que su papel murió en la ficción, aunque uno nunca sabe...

“No voy a estar en ‘El señor de los cielos’. A mí me encanta la acción y todo eso y creo que en la séptima ya empecé a sentir el personaje porque yo tuve una aparición abrupta en la sexta. En la séptima temporada pude empezar a sentir el personaje y a disfrutarlo. Yo hubiera estado feliz, pero no se llegó a un acuerdo, ni en tiempos, ni en historia”, comentó el chileno.