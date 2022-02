A pesar de que la voz de Vicente Fernández se apagó el pasado 12 de diciembre de 2021, su legado sigue y continuará estando vigente en la industria musical, gracias a sus exitosos temas que cautivaron a millones de personas en todo el mundo. Debido a los logros que ha cosechado como la obtención de dos premios Grammy, ocho premios Grammy Latinos, catorce premios Lo Nuestro y una estrella en el paseo de la fama de Hollywood, son varias las productoras que desean plasmar la vida de quien fue considerado uno de los máximos exponentes de la música ranchera.

MÁS INFORMACIÓN: Los más de 80 negocios de Vicente Fernández y su familia

Algo que ya había planificado el propio ‘Charro de Huentitán’, quien autorizó producir su serie biográfica a Caracol Televisión, que tendrá a Netflix como difusor internacional. En ella, Jaime Camil encarnará al artista y aunque él también es cantante dio a conocer lo difícil que es dar vida al intérprete de “Estos celos”, pero se siente honrado de representarlo. Y aunque las grabaciones continúan, se ha anunciado con bombos y platillos el estreno de otra bioserie también de Vicente Fernández, pero a diferencia de la anterior, esta no recibió la autorización de nadie.

Se trata de una producción de Juan Osorio que llevará por título “El último rey: El hijo del pueblo”, la cual le fue encargada por Televisa y Univision, y que llegará en marzo a las pantallas. Por tanto, casi todos, menos la Dinastía Fernández, están a la expectativa de que se emita.

"El último rey El hijo del pueblo" es la bioserie no autorizada de Vicente Fernández que llega en marzo a la pantalla chica (Foto: Las Estrellas)

TODO SOBRE “EL ÚLTIMO REY: EL HIJO DEL PUEBLO”

“El último rey: El hijo del pueblo” es la nueva bioserie de Vicente Fernández que llegará pronto a las pantallas de Televisa y Univision. A continuación, más de detalles de ella.

Producción: Juan Osorio.

Juan Osorio. Protagonista: Pablo Montero.

¿Cuándo se estrena “El último rey: El hijo del pueblo”?

La serie biográfica “El último rey: El hijo del pueblo”, que narra la vida de Vicente Fernández, llegará a las pantallas el lunes 14 de marzo de 2021 a las 20:30 horas por el Canal de las Estrellas.

Si no está autorizada, ¿en qué se basó?

Debido a que la bioserie que produce Juan Osorio no fue autorizada ni por ‘El Chente’ ni la Dinastía Fernández, esta se basó en el controversial libro “El último Rey”, de la periodista argentina Olga Wornat.

En él hay testimonios y revelaciones inéditas sobre la vida del intérprete de “Por tu maldito amor”. Alegrías, tragedias, amores y más es lo que se plasmó en las 320 páginas y que ahora serán llevadas a la pantalla.

"El último rey" es el controversial libro que cuenta la vida de Vicente Fernández y en el que se basó Juan Osorio para su bioserie (Foto: Planeta / Amazon)

¿La bioserie no autorizada contará pasajes oscuros del cantante?

Durante una entrevista a Gustavo Adolfo Infante, Juan Osorio contestó a la interrogante sobre si en su bioserie contará pasajes oscuros de Vicente Fernández, toda vez que en el libro se mencionan varios acontecimientos que la familia del artista rechaza.

“Vamos a esperarnos, vamos a mantener esa incógnita. A la gente la vamos a sorprender con la serie. A mí me gustaría guardar eso para el momento irlo viendo”, señaló al tiempo de indicar que con la serie buscar honrar al Chente.

Respecto, a la molestia de la Dinastía Fernández por llevar a la pantalla algo que no fue autorizado, él dijo que no tuvo contacto con ninguno de ellos y está enfocado en su proyecto. Además, deseó suerte a la producción que protagonizará Jaime Camil. “Creo que vamos a sorprender, estamos trabajando con actores no están en televisión normalmente (…). Estamos apostando por la calidad, por un contenido que sea competitivo y pues que marca una etapa (…)”.

¿Quiénes actuarán en “El último rey: El hijo del pueblo”?

Por el momento se sabe sobre la participación de algunos actores en la serie biográfica no autorizada de Vicente Fernández. Ellos son:

Pablo Montero en el rol principal como ‘El Charro de Huentitán’

Vince Miranda como Alejandro Fernández.

Emilio Osorio en el papel de Alex, uno de los hijos que el cantante procreó con su exesposa América Guinart.

Iván Arana será Vicente Fernández Jr.

Angélica Aragón cuyo papel aún no se conoce.

El ataúd del cantante mexicano Vicente Fernández se muestra durante su funeral en el rancho "Los Tres Potrillos" en Tlajomulco de Zúñiga, estado de Jalisco, México, el 13 de diciembre de 2021 (Foto: Ulises Ruiz / AFP)

Tráiler de “El último rey: El hijo del pueblo”

En el tráiler de 20 segundos que fue compartido en redes sociales se escucha a la actriz Angélica Aragón decir: “Vicente Fernández, el hijo de pueblo”. De inmediato aparece un pequeño, interpretando en su niñez al cantante, a quien le dicen que debe trabajar, pero él contesta que sacará de la pobreza a su familia con su talento.

Más adelante, una voz masculina le recrimina que solo será un mediocre como su padre, pero él no se da por vencido y lucha hasta convertirse en un ídolo ranchero.

LA DINASTÍA FERNÁNDEZ EN CONTRA DE LA BIOSERIE

Tras el anuncio del estreno en marzo próximo de “El último rey: El hijo del pueblo” a través de Las Estrellas, los medios consultaron a los hijos de ‘El Charro de Huentitán’ qué opinaban sobre esta producción.

Vicente Fernández Jr.

Vicente Fernández Jr. aseguró que a su familia no le interesa la bioserie. “Tenemos mucho tiempo que no vemos tele y no nos interesa verla. No tengo ningún comentario porque no tengo ninguna información. No tengo ninguna intención de hablar de algo que no sé (…). [A Pablo Montero] es una persona que conocemos desde niño y le deseo todo lo mejor en los proyectos que haga”.

En otro momento, se refirió a la serie que avaló su progenitor. “Lo que se estaba preparando y está autorizado sabemos también, pero no he tenido chance, ni siquiera, de saber cómo va. No son temas que tenga que ver yo, puesto que lo autorizó mi papá y él sabía todo lo que iba a expresar ahí”.

Alejandro Fernández

Aunque Alejandro Fernández no se ha pronunciado específicamente sobre la bioserie no autorizada, cuando salió el controversial libro sí habló al respecto con los medios.

“No te puedo decir nada, les voy a pedir que se enteren bien. [El libro] me vale madr*s y ¿quién es una argentina para hablar de mi papá y de nuestra familia? No quiero saber nada”, mencionó muy enérgico.

Vicente Fernández es besado por su hijo Alejandro después de un dueto en una gala de homenaje en honor a él como la Persona del Año 2002 de la Academia Latina de la grabación (LARAS), en Hollywood (Foto: Lucy Nicholson / AFP)