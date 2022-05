Tanto Eleazar Gómez como Danna Paola representan la vida del actor mexicano contemporáneo: comenzaron desde muy jóvenes en telenovelas y han estado siempre en el foco mediático de la prensa. Sin embargo, poco se conoce de la relación que existió entre ambos artistas. ¿de qué se trata?

Y es que el actor comenzó su carrera actoral desde muy pequeño en novelas como “Luz Clarita”, “Retrato de familia” y “Azul”, pero no es hasta el 2005 que logró ese salto al estrellato tras dramatizar a Leonardo Francisco en la adaptación mexicana “Rebelde”.

Eso sí, hubo un suceso en particular que va más allá de sus grandes dotes actorales en la pantalla chica. Se trata de un romance con la actriz y cantante Danna Paola, con quien logró conectar mágicamente en “Atrévete a soñar”, drama televisivo de mediados del 2009.

MÁS INFORMACIÓN: Danna Paola y la vez que sorprendió a sus fans tras mostrar inéditas fotos de su infancia

Poco se sabe que ese noviazgo que duró alrededor de seis años, y a pesar de que el actor tenía 24 abriles y la actriz solamente 14, ambos lograron establecerse como unas de las parejas más mediáticas de la farándula mexicana.

No obstante, y según varias versiones que circulan en los medios, fueron los celos y las actitudes posesivas de Gómez terminaron por romper ese vínculo entre ambos, poniéndole fin así a una relación que iniciaba en los sets de Televisa.

Y aunque no hicieron eco mediático de su ruptura, Danna Paola pudo sobresalir por méritos propios y dramatizar estelares en series como “ÉLITE”, además de colaborar con artistas de la talla internacional como “Morat”.

¿INDIRECTA HACIA GÓMEZ?

Hoy, un rumor promete remecer las redes sociales en torno a los que alguna vez pasó entre ellos. Se trata de Danna Paola, quien viene promocionando su flamante sencillo “Sodio” , el cual estaría aparentemente relacionado con Eleazar Gómez.

Lo curioso del material audiovisual es que el personaje, quien supuestamente sería Gómez, termina dejando a Danna Paola por irse con otro hombre. Algo que parece descabellado o irónico sabiendo la heterosexualidad del actor.

No obstante, eso no parece importarle a los fans de Danna y Eleazar, quienes ya arman distintas teorías y aseguran que dicho clip estaría dirigido para el ex novio de la mexicana.

¿Qué respondió Eleazar Gómez?

Como era de esperarse, Eleazar fue consultado sobre el posible “romance” que tuvo con un hombre. A lo que el actor de telenovelas negó rotundamente y aclaró que jamás mantuvo un lazo amoroso con alguien de su mismo género.