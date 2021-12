QUÉ FUERTE. A varios meses del fuerte episodio de violencia del que fue víctima Tefi Valenzuela a manos de su entonces pareja, el actor mexicano Eleazar Gómez, el tema sigue dando qué hablar. Y es que la mamá del agresor salió al frente para justificarlo.

En declaraciones a la prensa mexicana, Melissa Sánchez aseguró que nunca le cayó bien la modelo peruana y que si la golpeó en algún momento, sería ‘por algo’.

“Si la golpeó o no la golpeó sería por algo ¿no? Porque él de la nada no golpea a nadie”, dijo la mujer dejando conmocionados a los reporteros. Asimismo, indicó que no perdonaría a Tefi luego que su hijo pasara cinco meses en prisión.

“Ni como madre ni como nada, yo no puedo perdonar porque no soy Dios. Le quiero cortar... no, mejor no digo qué le quiero hacer”, dijo tajante la mamá de Eleazar Gómez.

TEFI NUNCA ME CAYÓ BIEN

Melissa Sánchez dijo a la prensa que nunca le cayó bien Tefi Valenzuela. “El día que la conocí no me cayó nada bien, traía algo que no me cayó bien, la vi no más un rato y con rato me bastó”, acotó la mujer.

Finalmente, señaló que por culpa de la peruana pasaron muchos apuros económicos, pues al caer su hijo en prisión debieron juntar dinero para pagar la reparación civil que la cantante exigía.

TE PUEDE INTERESAR

Janet Barboza se burla de Melissa Paredes en ‘Mujeres al Mando’: “Está al lado haciendo un punto de rating”

Andrea San Martín se defiende por gastos de 7 mil soles para su hija: “Es lo que la madre gasta a nivel familiar”

Dalia Durán explota con examiga por decir que se comunica con John Kelvin: “Me vuelvo el mismísimo demonio”