Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas llevan más de una década de casados y han sabido formar un hogar unido y con dos hermosos hijos, quienes son su prioridad todo el tiempo. La actriz de “La herencia” indicó que su rol de madre le encanta pero al ser cuestionada por si se considera o no una buena mamá, ella aseveró que eso lo tendrán que determinar sus hijos cuando sean más grandecitos. Mientras tanto, la artista y el actor de “Mi corazón es tuyo” los educan bajos sus criterios, aunque uno de ellos ha llamado la atención.

Álvarez, que tiene dos hijos con Salinas: los mellizos León y Máxima, fue invitada al programa “Montse & Joe”, que conducen Montserrat Oliver y Yolanda Andrade, en donde le consultaron por su papel más importante en su vida: el de ser madre.

Elizabeth aseguró que es una etapa increíble, en la que tanto sus hijos como ellos -ella y Jorge Salinas- están en constante aprendizaje. Por eso mismo ella se aboca prácticamente “24/7″ a su hogar, aunque este año comenzó a grabar una novela después de cinco años de ausencia: “La herencia”.

ELIZABETH ÁLVAREZ EN SU PAPEL DE MAMÁ DE DOS HIJOS

Elizabeth Álvarez aseguró que se considera una mamá a tiempo completo de sus mellizos, León y Máxima, quienes en diciembre próximo cumplirán 7 años. “¿Cómo soy como mamá? Realmente no lo sé hasta que mis hijos me lo digan, quien decide si eres buena mamá o no son tus hijos y conforme el tiempo, pero soy una mamá muy dedicada, de 24/7 con mis niños”, aseveró.

En otro momento se refirió a las similitudes de sus hijos con ellos, sus padres. “Máxima es igualita a mí en carácter, temperamento, actitudes, es muy parecida a mí y es súper femenina. León es igualito a Jorge, tiene esa sensibilidad, es guapo de naturaleza, se sabe encantador”, expresó Álvarez.

De otro lado, la actriz que participó en novelas como “Corazón indomable” y “Amorcito corazón” reconoció ser una mamá recta a la hora de imponer la disciplina sobre sus hijos. “Tuve una súper mamá, pero creo que yo soy más dura que mi mamá, mi mamá fue más blanda”, dijo entre sonrisas.

¿POR QUÉ ELIZABETH ÁLVAREZ Y JORGE SALINAS NO LES REGALAN JUGUETES A SUS HIJOS?

Dentro de los valores y actitudes con los que están formando a sus hijos, Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas intentan que sus hijos colaboren en actividades domésticas para que así empiecen a tomar conciencia de los pequeños esfuerzos que se deben hacer para mantener sobre ruedas una familia. Así, por cada vez que ellos apoyan en casa, les dan una propina que destinan a su alcancía para que de esta manera ellos junten su dinero y se puedan comprar algunas cositas que gusten, como un juguete.

“Ayer estaban lavando los trastes y les pago, te lavan el coche, los trastos, recogen su cuarto y juntan su dinero y se ganan las cosas porque mamá no compra juguetes. Mamá y papá no compran juguetes, saben que Santa (Claus) sí les llega a traer un juguete y en su cumpleaños, pero que vaya a la juguetería, nada”, puntualizó Álvarez.