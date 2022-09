William Levy y Elizabeth Gutiérrez habrían estado a punto de casarse en 2013, cuando la actriz lucía un brillante y costoso anillo de bodas de 30 diamantes. Sin embargo, con el pasar de los años, la pareja nunca llegó a pisar el altar. En enero de 2022, se conoció el fin de su relación sentimental, sepultando todos los sueños de los fans de verlos en matrimonio. Sin embargo, Gutiérrez ya habría renunciado antes al casamiento. ¿Por qué?

Fue el mismo galán cubano quien se encargó de informar sobre la ruptura de su relación sentimental con Elizabeth. Ambos tenían casi 20 años juntos, tiempo en el que tuvieron dos hijos. Sin embargo, después, Levy eliminó la historia de su cuenta oficial en Instagram.

“Seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar”, decía parte del mensaje que la celebridad borró en breve, pero que terminó registrado por los millones de seguidores que tiene en la mencionada red social.

Así le puso punto final a su vínculo romántico con la madre de sus hijos. A estas alturas, muchos se han preguntado por qué William Levy y Elizabeth Gutiérrez no se casaron. Aquí te contamos lo que decía la actriz sobre pisar el altar con su entonces pareja.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez cuando todavía eran pareja (Foto: Elizabeth Gutiérrez / Instagram)

¿POR QUÉ ELIZABETH GUTIÉRREZ DESCARTÓ CASARSE CON WILLIAM LEVY?

Elizabeth Gutiérrez ya habría renunciado a casarse con William Levy después de varios años de relación sentimental, de acuerdo a sus declaraciones dadas en 2016 ante una rueda de prensa. A pesar de sus anteriores comentarios, en los que expresaba su deseo de pisar el altar, la actriz sorprendió en ese entonces con su nueva perspectiva. Para ella, lo más importante ya lo había conseguido: sus hijos.

“Yo creo que no es por mis hijos, tampoco es que me lo están pidiendo, o sea, uno se tiene que casar también porque uno quiere. La verdad que eso es secundario a lo que ya tenemos”, manifestó la celebridad ante los medios de comunicación de México.

Explicó que antes sí lo veía como algo crucial, pero que después conoció que “hay otras cosas más importantes que eso”. “Si pasa perfecto, si no, ya estoy feliz con mis dos hijos”, contestó la famosa intérprete y presentadora de televisión.

Elizabeth Gutiérrez posando sonriente para sus redes sociales (Foto: Elizabeth Gutiérrez/ Instagram)

¿QUÉ DIJO WILLIAM LEVY SOBRE EL MATRIMONIO?

Mientras que William Levy se pronunció sobre la opción de casarse en la entrevista que tuvo con Mercedes Milá en España. Dijo que no descarta casarse en el futuro y que es un paso que se debe dar con todas las seguridades al respecto.

“No es que no le tenga valor, le tengo un gran valor, por eso no me he casado tampoco, porque (...) creo que es un momento donde de verdad tienes que estar listo en todos los sentidos”, manifestó el galán cubano.