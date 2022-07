Más allá de su talento o su próximo matrimonio con la modelo Nadia Ferreira, el salsero Marc Anthony siempre ha llamado la atención de los medios de comunicación por su extensa familia. A sus 53 años, el cantante tiene seis hijos: 5 biológicos y uno que adoptó de su expareja Debbie Rosado.

Así, es sabido que Emme y Max Muñiz, los gemelos que tuvo con Jennifer López, mantienen mucha notoriedad por parte de la prensa. De igual manera, los dos hijos que tuvo al lado de Dayanara Torres. Sin embargo, se sabe poco de los dos primeros hijos del artista. Sobre todo, de la primogénita del músico.

Por ello, en las siguientes líneas, conoce quién es Arianna Muñiz, la hija mayor del salsero Marc Anthony y que mantiene una vida muy reservada, a diferencia de otras herederas de famosas ‘celebs’ de Estados Unidos.

¿QUIÉN ES ARIANNA MUÑIZ?

Arianna Muñiz Rosado es la hija mayor del salsero Marc Anthony. La joven nació el 29 de junio de 1994 y tiene actualmente 28 años. Ella es fruto de la relación del cantante con la expolicía de Nueva York Debbie Rosado. El hermano de Arianna es Alex ‘Chase’ Muñiz Rosado, muchacho al que el artista adoptó y le dio su apellido.

A diferencia de sus hermanos, la joven prefiere mantenerse alejada de las cámaras y de las redes sociales. Así, no cuenta con perfiles activos en las plataformas digitales. No obstante, algunos de los seguidores del cantante han compartido diversos videos donde se ve cómo Arianna acompaña a su padre en algunas de sus presentaciones. Además, ha sido observada en eventos junto a él, aunque no de manera constante.

Se sabe también que ella fue la única de los herederos de Marc que no lo acompañó en su cumpleaños 50, en Miami. Quizá, debido a mantener su privacidad, en ninguna de las fotografías difundidas apareció Arianna.

¿QUIÉN ES LA MADRE DE ARIANNA MUÑIZ?

Como se mencionó, la madre de Arianna Muñiz es Debbie Rosado. La exagente de policía en Nueva York comenzó a salir con el cantante en 1993. Así, le dieron la bienvenida a la joven al siguiente año.

Ambos terminaron la relación al poco tiempo del nacimiento de la primera hija de Marc. De esta manera, Arianna creció al lado de su mamá. Sin embargo, se sabe que ella siempre ha mantenido una relación cercana con su papá y con las nuevas parejas de este.

LA RELACIÓN DE ARIANNA CON SHANNON DE LIMA

En ese sentido, a través de las redes sociales, Shannon de Lima siempre se mostró cariñosa con Arianna. La modelo fue la tercera esposa de Marc Anthony y compartía algunas imágenes al lado de la hija de su entonces pareja. Curiosamente, la venezolana solo es mayor que ella por solo 5 años.

En su cumpleaños, por ejemplo, le dedicó un sentido mensaje a través de su cuenta de Instagram: “¡Feliz cumpleaños mi princesa. Espero que tengas un hermoso día... ¡Te mereces el mundo! Te extraño y te amo”, escribió.

LA CANCIÓN QUE LE DEDICÓ MARC ANTHONY A SU HIJA ARIANNA

Pese a la discreción de Arianna, la joven fue la protagonista de una de las canciones de su famoso papá. En el año 2000, cuando ella tenía 6 años, Marc Anthony le dedicó el sencillo “My Baby You”. En la bella composición, el artista hace un anuncio público de afecto hacia su primogénita.

“Cuando miro tus ojos, veo todas las razones por las que mi vida vale más que mil cielos. Eres el amor más sencillo que he conocido y el más puro que siempre tendré. ¿Sabes? Nunca estarás sola. Mi bebé, tú.... Eres la razón por la que yo podría volar y por ti no tengo que preguntarme el porqué (...) Arianna, me siento tan vivo”, es parte de la letra en español.