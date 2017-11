Ellen Page acusa a director de X-Men de abusivo y homofóbico y denuncia acoso sexual en Hollywood [VIDEO y FOTOS]

Luego de la polémica por el productor Harvey Weinstein y las decenas de actrices víctimas de abuso sexual que lo acusan, muchas artistas se han atrevido a hacer sus denuncias sin miedo a las represalias de la industria de Hollywood. Ese es el reciente caso de Ellen Page, más conocida por películas como Juno, X-Men, Inception y Hard Candy.

Según denunció la actriz, el director Brett Ratnet ‘la sacó del closet’ en plena producción de X-Men. “’Deberías follártela para que se dé cuenta de que es lesbiana’. Eso dijo de mí durante una junta de producción y reparto justo antes de que empezáramos a filmar X-Men: The Last Stand. Tenía 18 años. Él miró a la mujer que tenía al lado, diez años mayor que yo, apuntó hacia mí y dijo: ‘Deberías follártela para que se dé cuenta de que es lesbiana’”, escribió Ellen Page en su cuenta de Facebook.

“Me sentí ultrajada en ese momento… Me sacó del armario sin pensar ni un momento en mi bienestar, un acto que todos reconocemos como homofóbico. Yo solía mirarlo en el set diciendo cosas degradantes a otras mujeres. Recuerdo a una mujer caminando delante del monitor y a él haciendo un comentario acerca de su ‘coño flácido’”, agregó la actriz.

Ellen Page no es la primera actriz en denunciar a Brett Ratnet por su comportamiento abusivo. Esta semana, seis actrices lo acusaron de abuso sexual. Incluso, en las últimas horas se viralizó un video donde se lo ve besando a Serena Williams a pesar de que ella le dice varias veces que no quiere hacerlo.

Pero Ellen Page no se cansó de denunciar los abusos sexuales cometidos en Hollywood. Es así que sin revelar nombres, dijo que un director le pidió que se acostara con él cuando era menor de edad.

“Cuando tenía 16 años un director me llevó a cenar, una obligación profesional muy común. Me acarició la pierna debajo de la mesa y me dijo: ‘Tú tienes que dar el siguiente paso, yo no puedo’. Yo no di ningún paso y afortunadamente pude salir de la situación. Pero me hizo darme cuenta de que mi seguridad en el trabajo no estaba garantizada”, narró Ellen Page en su extenso post de Facebook.

Asimismo dijo que en una oportunidad un director, del que tampoco reveló la identidad, le pidió que se acostara con un hombre de 20 años y que luego le contara con detalle lo que había pasado. “No lo hice. Solo estoy hablando de experiencias que me pasaron cuando tenía 16, era una adolescente en la industria del entretenimiento”, agregó.

Finalmente habló sobre el polémico director Woody Allen. Y es que en una oportunidad trabajó con él en la película De Roma con amor. En ese sentido, aseguró que es la decisión que más lamenta de su carrera.

“Me avergüenza decir que lo hice. Aún no encontraba mi propia voz y no era la persona que soy ahora y me sentí presionada porque ‘obviamente tienes que decirle que sí a esta película de Woody Allen’… Cometí un error muy grande", escribió Ellen Page.

