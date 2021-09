Emilia Drago sobre “Reinas del Show 2″: “Si no quisiera ganar imagínate para qué me meto a una competencia”

Emilia Drago es una de las participantes que viene destacando en “Reinas del Show 2″ y, a pocas horas, de la tercera gala atiende a TROME para hablar sobre el concurso y proyectos personales.

¿Te sientes conforme con tu desempeño de “Reinas del Show”?

Siento que todavía me falta mejorar. He tenido dos fechas. La primera que ensayé las últimas horas, en un tiempo muy corto. Luego, en la segunda gala, me tocó un ritmo, que yo lo bailo, pero no es mi fuerte. Todavía me falta qué mostrar y disfrutar.

Pero, aún sigues en competencia y no en sentencia, ¿al menos eso te da la tranquilidad para no sentir presión?

Eso sí. Estoy ahí en competencia al nivel de las mejores, que están arriba; les hago competencia.

Justo qué hablas de las mejores, ¿ves difícil esta nueva temporada de “Reinas del Show 2″ con la presencia de Brenda Carvallo, Gabriela Herrera y otras chicas″?

Yo creo que definitivamente esta edición de “Reinas del Show " es la más fuerte, probablemente, a mi parecer, que ha tenido el programa en general. Las 10 personas que participamos estamos en un nivel bien fuerte y, de verdad, que todas tenemos nuestro estilo, porque, incluso, Gabriela e Isabel, que son las más profesionales, por así decirlo, al igual que todas, somos bailarinas. Nos gusta bailar y tenemos nuestro ‘alguito’. A mí me agarró un poco fría esta temporada, recién estoy calentando el cuerpo y ya las siguientes galas lo voy a hacer con fuerza.

¿Fue difícil convencerte para que participes en “Reinas del Show”?

No fue muy difícil. Yo hace mucho tiempo deseaba hacer algo de televisión, de volver a hacer algo que me apasionara. Porque había estado con muchos cambios como la maternidad y la pandemia. Esta oportunidad llegó y cuando me llamaron, yo sentí que era algo que tenía que hacer y debía aceptar. Era algo que me hacía feliz, ya que me gusta bailar y competir. Quién no quiere ganar esa corona (risas). Fue el momento perfecto.

Entonces, ¿te veo en la final peleando el título?

Definitivamente. Yo quiero ganar. Si no quisiera ganar, imagínate para qué me meto a una competencia. Sí, quiero ganar de todas maneras. Por lo pronto, yo voy a dar lo mejor de mí. Hay muchas cosas que ya no dependen de mí, pero todo lo que esté a mi alcance lo voy a hacer.

¿Cómo fue para ti la pandemia en cuanto a la actuación?

A mí me pasaron varias cosas durante la pandemia. La más fuerte fue que yo di a luz cuando recién empezó la pandemia, el año pasado. Eso fue una cosa muy fuerte emocionalmente: dar a luz en una forma solitaria. En cuanto a la actuación tuve que reinventarme como todos porque no había teatro presencial. El año pasado hice mi unipersonal que se llamaba “Llámame, mamá”, que lo hacía desde mi casa y hablaba sobre la maternidad. Fue una forma de crear y trabajar. Me gané el premio Luces que fue muy bonito que me hayan dado ese premio por esa obra. Poco a poco comenzó a salir pequeñas cosas, pero no me tocaba grabar en una novela y película.

Pero estar en “Reinas del Show” te va a dar vitrina para mejores cosas.

Sí, ya se están empezando a reactivar algunas cosas de teatro. Creo que a fin de año voy a hacer una temporada de teatro con “Preludio”. En televisión hay cosas que están dando vuelta, pero no tengo nada concreto y yo creo que después de “Reinas del Show” van a venir cosas porque es una gran pantalla y forma de reinsertarme.

¿Qué tal es tu relación con Gisela Valcárcel?

El concepto que tengo sobre ella es el mejor. Me parece que es una mujer muy trabajadora y ha sabido ganarse un espacio en la televisión enorme. Hay mucha gente que dice: “A mí no me gusta verla y no me gusta cuando habla”, pero, al final, todos terminan viéndola y queriéndola. Hay algo que para mí, termina siendo un punto bien importante en Gisela. Yo conozco a Ethel porque hemos trabajado juntas y veo que ella quiere mucho a su mamá. Ambas tienen una relación muy hermosa y, para mí, eso es suficiente sobre una persona. Me da mucha tranquilidad saber que fuera del personaje hay una mujer real.

Finalmente, ¿se puede saber con qué nos vas a sorprender este sábado en “Reinas del Show”?

Voy a bailar un ritmo latino que me encanta. Es algo que disfruto mucho, a diferencia de la gala que es un baile como el reggaetón, que no es algo que me guste, pero hay que mostrar la versatilidad que uno debe tener.

MÁS INFORMACIÓN: