Emilio Osorio se ha convertido en uno de los actores de nueva generación más populares del momento. El hijo de Juan Osorio y Niurka Marco demostró su gusto por la actuación desde que era pequeño y de la mano de sus padres, poco a poco, está cumpliendo su sueño de convertirse en uno de los próximos galanes de telenovelas más cotizados de México.

Su gran talento y arduo trabajo ha hecho que sume gran numero de fans que siguen su día a día a través de las redes sociales, así que por esta razón y durante los últimos días, fueron los miles de mensajes que le dedicaron tras ser hospitalizado en un nosocomio de la ciudad de México.

Emilio Osorio estuvo internado por dos días y así lo hizo saber a través de sus redes sociales, en donde expuso que toda su familia lo estaba acompañando en un momento tan difícil para él, incluso dijo estar atravesando algo que “no se lo desearía a nadie”.

Tranquilidad, ya todo está bien. No voy a entrar en detalle, sólo quiero subir esto para recordarme que mi salud siempre va primero y que las únicas personas que siempre están, son tu familia, con la que naciste y la que se volvió. Les mando mucho amor.Gracias pa y ma.@osoriojua pic.twitter.com/JSQc5nxZY2 — 🤘🏻Emilio.O.Marcos 🤘🏻 (@mailomarcos) June 10, 2021

¿QUÉ PASÓ CON EMILIO OSORIO?

En entrevista con Televisa Espectáculos, el actor de ¿Qué le pasa a mi familia? contó que fue lo que le sucedió y terminó siendo hospitalizado por dos días.

“Me empezó a dar un dolor muy fuerte en el estómago, [...] me inyectaron para quitármelo, no se me quitó, y entonces decidimos ir al hospital. Por medio de intravenosa y de estudios de sangre y de mantenerme con muchos antibióticos, pudimos salir del problema”, dijo el hijo de Juan Osorio.

Tras ser dado de alta, Emilio regresó al trabajo y se mostró muy animado cumpliendo con sus responsabilidades al reintegrarse a la telenovela que produce su padre.

“Así tiene que ser, así me enseñaron y así va a ser toda la vida, siempre para el público”.

Entre las personas que lo cuidaron en esos terribles días, estuvieron su hermana Romina, sus sobrinos, su mamá Niurka Marcos, papá y pareja, a quienes agradece acompañarlo y darle la atención que necesitaba.

Finalmente, agradeció a la gente que se preocupó por él y le envió mensajes de apoyo a través de sus redes sociales. Aclaró que las imágenes que posteó en su cuenta de Twitter fue para decirle a la gente que estaba bien y porque quería compartir lo que había vivido.