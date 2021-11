‘Encanto’ es la nueva producción de Disney que llega a los cines este 24 de noviembre a nivel mundial y cuya trama se desarrolla en un pueblo mágico de Colombia. María Cecilia Botero pone la voz a la aguerrida ‘abuela Alma’ -matriarca de los Madrigal en la cinta animada-, a quien considera como el reflejo de las mujeres latinoamericanas por su tesón para sacar adelante a su familia.

A poco del estreno del filme, Trome entrevistó a la destacada actriz colombiana, cuya emoción por su primera participación de un proyecto de Disney -rol que inclusive rechazó en un inicio sin saber de qué se trataba- sigue brotando. Especialmente -enfatiza-, por el hecho de interpretar a una abuela que difiere a los clásicos personajes de Disney.

Tienes una vasta trayectoria en las artes escénicas de casi 50 años. ¿Cómo valoraste el hecho de que llegase esta oportunidad en una producción de Disney a esta altura de tu carrera?

Es muy significativo por todos lados. Primero, nunca se me había pasado por la mente hacer algo de Disney. No se me había ocurrido nunca. Acá en Colombia los periodistas me decían “¿qué más te falta por hacer, María Cecilia?”. Y es que soy ‘todera’. He hecho de todo: he hecho noticiero, magazines, comedias musicales, de todo. Pero lo que me faltaba era ponerle la voz a un dibujo animado. Jamás se me pasó por la mente y me pareció una experiencia espectacular. Espectacular realmente. Primero, porque es Disney, que son como los duros de los dibujos animados, todos quieren estar con ellos. Y, segundo, porque era sobre Colombia y cuando empiezo a conocer al personaje, más todavía ya que no era la típica abuelita Disney, bonachona, querida. No, es una mujer latina. Peruana, colombiana, chilena o argentina. Una mujer berraca, de armas tomar, con carácter, que decide echarse al hombro a su familia y la saca adelante. Eso es tan latinoamericano. Fue todavía más emocionante ser ese personaje, dura y sabia, a la que le tocó enfrentar a la vida con sus tres hijos y los sacó adelante.

¿Es verdad que en un inicio rechazaste el papel, cuando aún no sabías que era para Disney ni sobre Colombia? ¿Qué influyó en que reconsideres tu decisión?

Sí, imagínate (risas) por mi inseguridad. Cuando vi que era en inglés dije que no, yo hace mucho que no hablo inglés y no practico. Me dio miedo y preferí no hacerlo. Pasaron seis meses y volvió a llegar (la oferta) por otro lado. La persona que me lo mandó llegó a tocarme el corazón y dije ‘bueno, lo voy a hacer y así la ayudó’. Sin ninguna expectativa. Mira, sin saber que era para Disney ni nada, ya que me enviaron unas escenas neutras y podía ser para cualquier cosa. Y mírame aquí...

Imagínate lo que te hubieras perdido...

Sí, imagínate. Pero como dicen acá “al que le van a dar, le guardan”. Eso era para mí y por eso volvió.

¿Te inspiraste en alguien en especial para condimentar la personalidad y la interpretación de la abuela Alma?

Mira, creo que no me pude inspirar en nadie porque el sistema que ellos tienen para trabajar es un poco celoso. Al inicio yo no sabía cómo era el personaje. De hecho, la figura física la conocí como a mitad del camino. Los directores me decían qué querían de cada escena, me iban soltando un poco de datos y me iban armando el personaje entre ellos. Cuando me di cuenta, puedo decirte que me inspiré en mis dos abuelas. Una de ellas era dura, terrible, bravísima; y la otra era un dulce de coco, maravilla. Ellas juntas hacen a la abuela Alma.

¿Qué podrías decir que aprendiste de Alma?

Yo creo que uno nunca termina de aprender. Creo que la abuela Alma es de esas mujeres que uno tanto admira en nuestros países y que dice que hay mujeres tan fuertes, tan poderosas, tan echadas para adelante, cosa que a algunos les falta. Se enfrentan a cosas terribles, especialmente lo digo por Colombia, y la mayoría son las mujeres. Somos un país de mujeres solas en muchos casos y, en ese sentido, es como algo muy nuestro. Lo que aprendi fue a identificar a mis mujeres en esa abuela.

La 'abuela Alma' (a quien María Cecilia Botero pone su voz) es la matriarca de la familia Madrigal en "Encanto".

¿Qué se siente que Disney se haya fijado no solo en Colombia sino también en el realismo mágico para parte de la temática de la película? ¿Crees que es un buen homenaje al movimiento del cual García Marquez fue uno de sus representantes en vida?

El realismo mágico lo sacó un poco a la luz García Márquez pero no es algo solo de Colombia. Él la sacó a flote y eso hizo que casi todos miraran hacia acá, hacia Latinoamérica. Porque es muy distinto y eso se ve en la película. No es el realismo mágico en todo su esplendor, pero sí tiene sus toques. Y es que asísomos. Naturalmente mágicos, yo creo. Las historias que cada uno encuentra en nuestros campesinos, en nuestra gente de pueblo, hay una magia escondida maravillosa. Yo no sé cómo se les ocurrió venir a Colombia, la recorrieron, se mezclaron con la gente, comieron en la calle con la gente del pueblo, se impregnaron de todo eso y el resultado es esta maravilla. Creo que el realismo mágico está en toda Latinoamérica. ¿No crees que Encanto pudo haber sido inspirada en cualquiera de nuestros países? Yo creo que sí.

María, también has estudiado antropología. Desde ese campo, ¿cómo crees que se puede analizar a la familiar Madrigal, que es variopinta pero que guarda sus fisuras?

Creo que, entre otras cosas, el equipo de investigadores colombiano, entre ellos botánicos, investigadores, arquitectos, hicieron un gran trabajo. No sé si a ustedes les pasa lo mismo que a nosotros, pero yo vengo de una familia donde somos 9 hermanos y allí hay filósofos, matemáticos, economistas. Una cosa tan variada que uno diría “son hijos del mismo papá y mamá, tienen la misma educación, deberían ser todos iguales”. Pero no. Cada uno es un mundo diferente y eso es lo que la película muestra, los roles que se juega en la familia y también en la sociedad. Podemos ver los que se creen más, los que tienen el poder y los que no se consideran parte de la misma. Esta familia (Madrigal) está muy bien pensada. Cada rol representa secciones de la sociedad.

Finalmente, ¿crees que este proyecto una oportunidad única en Hollywood? ¿Te gustaría volver a estar, quizá ya no solo dando tu voz sino de forma física?

Pues, mira, la verdad yo desde hace muchos años, por muchas circunstancias de mi vida, dije que no me iba a poner metas. Cuando uno ha perdido cosas y seres de una manera tan loca, uno aprende a vivir el hoy. Nunca en mi vida mi proyecto fue irme a Hollywood. Jamás. Siempre quise quedarme y trabajar para Colombia. Nunca me imaginaba en una alfombra roja y ahora que estuve en la alfombra púrpura, tenía esa doble sensación. Me reía de mí misma. Mira de lo que yo me reía y acá estoy. ¿Qué tengo que hacer? Gozarmela, disfrutarlo. Es un momento único. De repente, uno en la vida. Yo no creo que vuelva a suceder y, si vuelve a suceder, maravilloso. Pero si no, ya lo tuve, lo viví, ya lo gocé y lo hice a pleno. Ya de forma física me parece más difícil, ya tengo 66 años, es muy difícil eso. Pero si esto es lo último, me parece que es para cerrar con broche de oro mi vida profesional. ¿No te parece? Para mí sería lindísimo. Yo soy afortunada, a pesar de muchas cosas que han pasado en la vida, pero siempre me he considerado una persona afortunada.

¿Cuándo estrena “Encanto” y cuál es su tráiler oficial?

Es importante mencionar que el estreno en Colombia y a nivel mundial de “Encanto” está programado para este miércoles 24 de noviembre. En el caso de Perú, llegará a las salas de cine recién el jueves 25 debido a que los jueves son los días que se renueva la cartelera.

Revisa a continuación el tráiler de “Encanto, la próxima película de Disney que promete emocionar a Colombia y a Latinoamérica.

