La cantante y actriz, Thalía, fue protagonista de la trilogía de las Marías; es decir, fue el personaje principal de la telenovela “María la del barrio”, “María Mercedes” y “Marimar”. Precisamente, en esta última producción de Televisa trabajó junto al actor Eduardo Capetillo, quien realizó una pataleta debido a un error cometido por uno de los camarógrafos en pleno rodaje de unas de las escenas más complicadas.

Con una clásica historia de amor entre los personajes de Marimar (Thalía) y Sergio Santibañez (Eduardo Capetillo), el drama mexicano llegó a convertirse en una de las producciones más exitosas de todos los tiempos debido a que luego de varios años de culminada las grabaciones la telenovela aún podía ser vista en varios países.

Marimar fue una telenovela mexicana que se convirtió en la favorita de muchos. (Foto: Captura)

La famosa “costeñita” se ganó el corazón de miles de sus fanáticos con un gran papel que la llevó a la cima de la fama. Otro de los personajes favoritos de público fue Sergio Santibañez, interpretado por el actor Eduardo Capetillo quien en la actualidad es el esposo de la también actriz Bibi Gaytán.

Durante las grabaciones de la clásica telenovela ocurrieron muchas anécdotas que sus principales protagonistas no olvidan a pesar que han pasado más de 20 años desde la realización de dicha producción.

EL BERRINCHE DE EDUARDO CAPETILLO POR UN ERROR EN LA TELENOVELA “MARIMAR”

La telenovela “Marimar” fue estrenada el 27 de diciembre de 1996 y al cumplirse 25 años de la famosa producción sus dos principales protagonistas se reunieron de manera virtual y recordaron algunas experiencias que atravesaron por aquella época.

En dicha conversación Thalia sorprendió a todos, incluido a Eduardo Capetillo, cuando reveló que el actor hizo un berrinche en una de las escenas que eran grabadas, según People en español.

Eduardo Capetillo se ponía nervioso al besar a Thalia, ya que Bibi Gaytan era celosa (Foto: Televisa)

Se trató de una escena donde aparece el personaje de Sergio Santibañez que era un reconocido futbolista. Para ello, el actor tuvo que prepararse con un jugador de fútbol profesional y le pidieron -a Capetillo- que realizara una jugada llamada ‘media tijera’. Al inicio su esfuerzo no rendía resultados, pues, no logró realizarla pero luego de varios intentos la puedo hacer aunque esto no fue grabado.

“Te costó porque te raspaste. Me acuerdo que hiciste un pinche berrinche ‘¡¿Por qué no lo grabaron?!’ Porque fue una (toma) que te salió cañón (bien) y no sé por qué (el camarógrafo) no lo grabó”, precisó la actriz Thalía en plena conversación.

EDUARDO CAPETILLO ELOGIÓ A THALIA

Tras lo mencionado por la cantante, Eduardo Capetillo reconoció que si se acuerda muy bien de la escena, motivo por el cual elogió a Thalía.

“Que buena memoria tienes, de eso sí me acuerdo, fíjate”, dijo el actor.

Pero Thalía dijo más. Aseguró que la ‘media tijera’ le había salido tan bien a Eduardo Capetillo pero que nadie sabía donde estaba el camarógrafo.

“Pero quedó increíble. La verdad es que cuando me veo ahora haciendo las escenas de futbolista, si digo ‘ese cuate si le juega”, finalizó Capetillo.

Eduardo Marbán, joven actor, no dudó en agradecer a Eduardo Capetillo por ser su apoyo tras la muerte de sus padres. (Foto: Instagram)

DE QUÉ TRATA “MARIMAR”

La telenovela mexicana narra la historia de una bella joven pobre y analfabeta que se enamora de un joven rico llamado Sergio Santibáñez y se casa con él, quien solo se compromete con ella para contradecir a su padre y madrastra. Marimar recibe todo tipo de humillaciones en la hacienda Santibáñez. Luego de descubrir que era hija de un hombre millonario, regresa para vengarse.

Aunque se estrenó en 1994, “Marimar” continúa presente en la memoria de los televidentes gracias al gran elenco de actores y memorables escenas que la convirtieron en un clásico de México. Uno de los personajes más recordados es Jesús “Chuy” López, el mejor amigo de Marimar ¿Qué pasó con el actor que dio vida a este personaje y qué hace ahora? Aquí te lo contamos.