La nueva producción de Netflix que lleva por nombre “Rebelde” aspira a ser una de las más vistas e incluso a superar el éxito obtenido por la versión de Televisa, que fue estrenada en el 2004. Esta telenovela juvenil que fue transmitida entre el 2004 y 2006, rápidamente se convirtió en una de las más famosas tanto en México al igual que en otros países de América Latina.

Fue el 5 de enero cuando la plataforma de Netflix estrenó la nueva versión de “Rebelde” que es protagonizada por un grupo de jóvenes de la Elite Way School, lugar donde sucederán una serie de hechos que atraparán a la teleaudiencia de principio a fin.

Se debe tener en cuenta que la versión mexicana de “Rebelde” (2004) tuvo como protagonistas a los actores Alfonso Herrera, Christopher Uckermann, Christian Chávez, además de Dulce María, Maite Perroni y Anahí Puente.

Mientras que en la nueva entrega de Netflix se podrá ver la actuación de Azul Guaita, Franco Masini, Sérgio Mayer, entre otros que buscarán convertir a esta producción en la número 1 de la plataforma digital. Sin embargo, los fans de la versión mexicana no han dudado en cuestionar a la nueva versión de “Rebelde” ya sea por su argumento, sus personajes o el vestuario utilizado.

¿QUIÉN ES KARLA SOFÍA GASCÓN, LA ACTRIZ TRANS DE “REBELDE”?

La nueva generación de actores que forman parte de “Rebelde” y que se transmite por Netflix tiene entre sus filas a Karla Sofía Gascón, una famosa actriz trans que ha sido parte de importantes proyectos televisivos.

Karla Sofía Gascón es una actriz trans española que a sus 49 años ha logrado ser considerada como una gran artista en el mundo de la actuación. Su trabajo empezó en 1991 y participó en programas y telenovelas siendo una de las principales “Corazón Salvaje” y “El señor de los cielos” donde vio incrementar su fama.

A pesar que se hizo muy conocida en España desde muchos años antes, fue en el 2010 cuando se dio a conocer en tierras mexicanas.

A Karla Sofía Gascón durante mucho tiempo se le conoció con el nombre de Carlos Gascón, quien en el 2018 revelaría que era una mujer trans. Desde aquella época se empezó a llamar Karla Sofía Gascón. La artista recibió el gran apoyo de sus amigos y de su familia.

“Toda la vida lo he sabido. Siempre lo he sabido, pero hay momentos en que no puedes hacer otra cosa. Yo no podía más que ser un niño en esa época y comportarme como tal. Entonces, no me quedó más remedio que hacerlo”, confesó en una entrevista con Venga la Alegría, según Milenio.

Pero no solamente demostró su talento para la actuación, sino que en el 2018 lanzó su libro autobiográfico llamado “Karsia” el cual fue muy vendido por aquella época y donde relata cómo fue el proceso de su transición.

PRODUCCIONES TELEVISIVAS EN LAS QUE PARTICIPÓ KARLA SOFÍA GASCÓN

En España

“Crónicas urbanas”

“Los ladrones van a la oficina”

“Un chupete para ella”

“Calle Nueva”

“Isabel”

“El pasado es mañana”

En México

“Corazón Salvaje”

“Una familia con suerte”

“Hasta el fin del mundo”

“El señor de los cielos”.

KARLA SOFÍA GASCÓN EN “REBELDE”

Actualmente Karla Sofía Gascón forma parte de “Rebelde” donde interpreta al personaje de Lourdes, la estricta prefecta de la Elite Way School.

En la serie siempre mantiene comunicación con los estudiantes y con la directora Celina Ferrer, que es una exalumna de la escuela.

