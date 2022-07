Aclamado por unos y criticado por otros. La carrera del mítico Eric del Castillo se podría resumir en una constante de críticas y elogios a sus ya 88 años de edad, sobre todo, luego de pedirle a su hija Kate que se aleje un rato de los sets de grabación por una noble razón, ya que él no tiene previsto retirarse del panorama actoral por ahora.

No cabe duda de que Eric del Castillo se ha logrado coronar como parte de los famosos más célebres de México a sus 88 años de edad. Su carrera artística, la cual ronda los 70 años, logró posicionarse como una de las más destacadas de todo el panorama nacional.

En tal sentido, para Del Castillo no es una opción alejarse de los sets de grabación o darse una pausa del trajín de la televisión. Pero, ¿qué ha hecho que el octogenario histrión desista de su retiro?

ERIC DEL CASTILLO “MORIRÍA” SI DEJA DE ACTUAR

Y es que luego de que el primer actor regresara a los sets de grabación con la telenovela “Mi Secreto”, producida por Carlos Moreno, Eric no ha sabido quedarse quieto ante las cámaras ni los micrófonos del espectáculo, por lo cual ha comenzado a brindar una serie de entrevistas a diversos medios locales que esperaban con ansias su regreso a la pantalla chica.

Eric del Castillo mostró su preocupación por su hija (Foto: Kate del Castillo / Instagram)

Según confesó en un encuentro con la prensa en los exteriores de Televisa, el célebre artista confesó lo siguiente en torno a su presunto retiro de la televisión mexicana.

“Si lo he pensado de retirarme para dedicarme más a mi familia. Ir a visitar a Kate, estar con ella, viajar un poquito”.

Sin embargo, del Castillo señaló que por el momento no ha planeado retirarse de la actuación, ya que mantenerse frente a las cámaras es un hábito que ha sabido desarrollar por más de 60 años, por lo que dejarlo podría significar un cambio fatal en su vida diaria.

De hecho, las sentidas declaraciones del polifacético actor han dejado la puerta abierta a diversas conjeturas sobre su futuro, no solamente por lo que significaría dejar su gran pasión, sino porque durante la pandemia ya empezó a experimentar tal retiro.

“Ahora con la pandemia ya me andaba yo petateando, no... pero sí, a todos nos pandeó la [pandemia] y el estar encerrado en tu casa no es nada [fácil]”.

DEL CASTILLÓ HABLÓ SI SU HIJA KATE LO MANTENDRÍA

Durante la improvisada rueda de prensa, los reporteros también cuestionaron si Kate del Castillo, la hija de Eric, se ofreció en algún momento a solventar los gastos de su papá y su esposa.

A lo que el propio actor aclaró que nunca hablaron del tema, pero que el aspecto financiero sí es un aspecto que suele conversas con su hija muy a menudo.

“De eso nunca hemos hablado. Jamás, jamás. Al contrario, yo le digo que cuide mucho si dinerito porque la vida pasa rapidísimo”, sentenció.