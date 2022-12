Hace poco, un video de Eric del Castillo y su hija, Kate del Castillo, ocasionó alboroto luego de que el actor mexicano no la pudiera reconocer. Por ello, los fanáticos de la protagonista de “La reina del sur” y su padre, se mostraron muy preocupados por su estado de salud.

La pieza en cuestión mostraba al intérprete de “Un gancho al corazón” y “La doña” en una reunión familiar cuando llegó Kate a sorprenderlos, pero él no pudo reconocerla y preguntó “¿Quién es?”.

El video fue subido por la conductora Verónica del Castillo, quien no pensó que se armaría tanto alboroto por ese pequeño fragmento. Sin embargo, muchos medios de comunicación empezaron a plantear la posibilidad que podría estar sufriendo de demencia o algo similar.

Eric del Castillo tiene 88 años y sufre de una enfermedad, pero no es la que todos piensan. A continuación, lo aclaramos.

Eric del Castillo no reconoce a Kate, su hija. pic.twitter.com/XD4rO2QXHv — ShowMundial (@ShowmundialShow) November 23, 2022

LA ENFERMEDAD DE ERIC DEL CASTILLO

Desde hace unos años, la visión de Eric del Castillo se ha ido deteriorando debido a una enfermedad hereditaria. Se trata de degeneración macular, un trastorno ocular que afecta la parte de la retina que se encarga de que la visión sea clara.

En el 2021, confesó que su afección no tiene cura y tampoco podía solucionarlo con una cirugía.

“Estoy mal de la mácula y me cuesta trabajo leer. No hay operación, nada qué hacer, pero nunca me voy a quedar ciego, jamás”, dijo en ese entonces a TVyNovelas. “Estoy tomando vitaminas, es lo único que me queda por hacer, porque no hay operación”.

Kate del Castillo junto a su padre Eric del Castillo y su madre Kate Trillo Graham (Foto: Kate del Castillo / Instagram)

De acuerdo con Mayo Clinic, esto afecta la visión central, pero se conserva la periférica. Es decir, se verá mejor aquello que no está directamente frente al ojo, sino a los extremos.

“Nada más el enfoque es el que se pierde, pero todo a mi alrededor lo veo perfectamente. Y bueno, procuro descansar, que es lo más importante, mientras me alivio y vuelvo otra vez a la normalidad”, agregó.

EL ESTADO DE SALUD ACTUAL DE ERIC DEL CASTILLO

Recientemente, Kate del Castillo, una de las hijas de Eric, dio nuevas noticias acerca del estado de salud de su padre. En una entrevista con Adela Micha, contó que su padre no la había podido reconocer porque no veía bien y que la enfermedad ocular ha progresado tanto que le dificulta seguir trabajando como actor.

“Ya no puede leer guiones, los tiene que escuchar o se los lee mi madre. O se aprende todo fonéticamente, porque ya no puede leer. Eso es lo único que tiene mi padre, que no es poca cosa, pero fuera de eso, está lúcido completamente”, aclaró ante las interrogantes sobre si podría estar sufriendo de demencia.

¿QUÉ CAUSA LA DEGENERACIÓN MACULAR?

Según Mayo Clinic, la ciencia todavía no logra identificar una causa clara para la degeneración macular, aunque se ha podido asociar a tabaquismo, obesidad, factores ambientales y hereditarios. Este último, sería la posible causa de la enfermedad de Eric del Castillo, quien aseguró que tenía familiares que habían pasado por lo mismo.

“Es la mácula y eso es de herencia. Mi mamá también lo sufrió”, dijo el actor mexicano.