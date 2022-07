Reza el dicho que llegar a la cima no es lo más complicado, sino mantenerse en ella. Y de eso pueden dar fe los participantes y ganadores del reality de canto “La Academia”. Varios de ellos tuvieron éxito en dicha competencia y luego de eso han sabido mantenerse en cierta forma dentro del espectro musical y/o artístico, pero la gran mayoría desapareció. Ese es el caso de Erika Alcocer.

De los cantantes que post aparición en el programa de TV Azteca pudieron brillar están Yahir, Yuridia, Toñita, Víctor García, Erasmo Catarino, Carlos Rivera, Cynthia Rodríguez y María Inés. Lamentablemente para la tampiqueña de 47 años esa no ha sido su realidad.

Recordemos que en marzo de 2003, Erika Alcocer se alzó con el máximo reconocimiento del reality show gracias a las canciones “Ahora que soy libre” y “All by myself”, dejando en segundo lugar a Marco Moreno y en tercero a Manuel Mancilla.

LOS LOGROS QUE TUVO ERIKA ALCOCER TRAS GANAR LA SEGUNDA EDICIÓN DE “LA ACADEMIA”

Después de su coronación, durante ese mismo año, participó en “Desafío de Estrellas”, otro concurso en el que también estuvieron los concursantes de las primeras dos generaciones de “La Academia”. No obstante, ahí Erika quedó en cuarto lugar, superada por Yahir, Myriam y Nadia.

Ese mismo 2003 concluyó lanzando su primer disco, “Devuélveme la vida”. Tiempo más tarde se uniría al grupo “Las Reinas”, conformado por Estrella Veloz y Aranza.

En 2018, Erika volvió a la escena musical con su participación en otro programa: “La Voz México” en donde logró voltear las sillas de Carlos Rivera, Maluma, Natalia Jiménez y Anitta, y aunque todos los televidentes pensaron que iba a elegir a su colega de “La Academia”, la artista se decidió por el reggaetonero colombiano.

“No me fui con Carlitos Rivera porque era ‘La Voz’, no era ‘Team La Academia’, y luego qué tal que me sacaba como a Colette. No pues mejor que me sacara Maluma”, explicó Alcocer en un tiktok ya en 2021.

Junto a su hija, Majo, que también se dedica a la música (Foto: Erika Alcocer / Instagram)

COMO LUCE EN LA ACTUALIDAD, ERIKA ALCOCER, GANADOR DE LA SEGUNDA EDICIÓN DE “LA ACADEMIA”

La celebs de México tiene en su hija Majo Alcocer a la heredera de su talento, pues participó en “La Voz” edición 2019, como parte del equipo de Belinda.

A continuación te mostramos las imágenes de cómo luce Erika, quien a pesar de los años mantiene su belleza y carisma.

(Foto: Erika Alcocer / Instagram)

(Foto: Erika Alcocer / Instagram)