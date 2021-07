Erika Buenfil es una actriz que se volvió famosa gracias a las numerosas telenovelas en las que participó, como “Amores verdaderos”, “Tres mujeres” y “Marisol”, que le han valido para ahora convertirse también en una estrella de las redes sociales, con más de 12.8 millones de seguidores en su cuenta de TikTok. Lo curioso es que muchos de sus millones de fanáticos y seguidores ignoran que este no es el verdadero nombre de la artista. ¿Por qué se cambió de nombre?

MÁS INFORMACIÓN: Erika Buenfil reveló detalles de su romance con Luis Miguel

Cambiarse de nombre o tener un nombre artístico es algo que suele darse en el mundo del estrellato para hacerlo más comercial o poderse acercar más al público. Para ejemplos tenemos al gran Juan Gabriel, cuyo nombre era Alberto Aguilera Valadez, Ana Gabriel (María Guadalupe Araújo Yong); Daniela Romo (Teresa Presmanes Corona) o Laura León (Rebeca Valderraín Vera). Erika Buenfil no fue la excepción del caso y, todo indica, que acertó con el nombre.

¿CUÁL ES EL NOMBRE REAL DE ERIKA BUENFIL?

El verdadero nombre de Erika es Teresa de Jesús Buenfil López. La actriz de “Amores verdaderos” contó que decidió cambiarse el nombre durante su juventud para poder vender su imagen de mujer adulta, ya que inició su carrera en el mundo del espectáculo desde muy joven y todos la conocían como “Teresita” o “Tere”.

Cuando inició su carrera en Televisa Monterrey a la edad de 8 años donde participó como edecán infantil junto al tío Gamboin, era conocida como Teresita, y así fue durante toda su niñez y juventud, hasta que decidió mudarse a la Ciudad de México.

“Llegué a México y ya sabrás... Aquí en Monterrey ‘Teresita’ por cuatro años de haber trabajado. Yo pensé que al llegar a México me iba a conocer todo el mundo, pero desgraciadamente nadie me conocía. Mi imagen de Teresita ya era de niña, entonces que me dijeran ‘Teresita’ o ‘Tere’, inconscientemente yo no funcionaba como ‘Teresita’”, expresó la actriz.

¿CÓMO LA ACTRIZ ELIGIÓ EL NOMBRE ERIKA BUENFIL?

Con la necesidad de buscar un nombre más maduro para la actriz, se le propusieron tres nombres. “Se pensó en tres nombres: Erika, Paola y Michelle. Por una semana me estuvieron diciendo Paola, pero a mí no me gustaba, hasta que me llamó por teléfono mi papá y me dijo: ‘Ponte Erika’; y desde ahí”, reveló la actriz en una entrevista.