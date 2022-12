Hace poco se conmemoró un aniversario luctuoso más de Jenni Rivera. La cantante de rancheras y música regional mexicana que cautivó a todo el mundo y que dejó en shock a sus fanáticos al perder la vida en 2012 a causa de un accidente aéreo luego de ofrecer un concierto en Monterrey. No obstante, antes de partir a la eternidad le dejó un “regalo” a Espinoza Paz, colega y seguidor de “La Diva de la banda”.

El último viernes 9 de diciembre se cumplió 10 años de la desaparición física de Janney Dolores Rivera, nombre de pila de la artista que perdió la vida en la cúspide de su carrera y cuya muerte hasta ahora no se ha esclarecido del todo, pues las autoridades no han podido determinar si hubo error humano o falla técnica.

De lo que sí se tiene certeza es que la devoción por Jenni sigue más vigente que nunca, y no solo de parte de sus fans, sino también de colegas, como es el caso de Espinoza Paz, el cantante de rancheras, música norteña y sinaloense.

Una foto de archivo de ambos artistas (Foto: Espinoza Paz / Instagram)

EL REGALO QUE JENNI RIVERA LE HIZO A ESPINOZA PAZ ANTES DE MORIR

El intérprete, natural de Angostura, México, recordó con cariño a Jenni Rivera a una década de su muerte. Para el cantante, la celeb siempre se caracterizó por su nobleza y don de gente, la misma que puso en evidencia antes de fallecer.

“Ella nunca dejó de sorprenderme. Me hizo un regalo después de haberse ido, que fue dejar grabada una canción. Yo no sabía que había dejado grabado el tema de ‘Engañémoslo’. Y cuando me dijeron que iba a salir, al escucharla se me enchinó la piel. Le doy gracias por ese regalo tan especial”, indicó el sinaloense.

“No tengo más que agradecerle y seguirla recordando como la recuerdo: como una persona a la que la gente amaba, la gente quería”, enfatizó.

ESPINOZA PAZ REGRESÓ A LA MÚSICA Y ESCENARIOS ESTE 2022

Cabe señalar que después de una larga ausencia en los escenarios, este año Espinoza Paz reapareció ante su público y la respuesta conseguida lo hizo merecedor a un reconocimiento en la entrega de los Premios Bandamax 2022, en la categoría “El regreso más esperado”.

Para concluir el año, el cantautor expresó que ha preparado una versión de las “Mañanitas” dedicada a la Virgen de Guadalupe, la cual se conocerá este lunes 12 de diciembre.