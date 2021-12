No te pierdas “Infiel”. El próximo capítulo de la telenovela turca tendrá momentos de mucha emoción y tensión, donde Asya se muestra muy dolida por la decisión de Alí de irse a vivir con su padre y Derin. Entérate en esta nota qué más sucederá en el capítulo 16 de “Sadakatsiz” (nombre original en turco).

La ficción es protagonizada por Cansu Dere, Caner Cindoruk y Melis Sezen, en los personajes de Asya, Volkan y Derin, respectivamente. Esta versión apareció por primera vez el 7 de octubre de 2020 en el Kanal D y, desde entonces, se ha ganado la preferencia del público. Además, casi de inmediato, empezó a llegar a otras partes del mundo, en países como España y Chile, donde goza de mucha popularidad.

¿CUÁLES SON LAS 5 COSAS QUE PASARÁN ESTE DOMINGO 19 DE DICIEMBRE EN “INFIEL”?

Estas son las cinco cosas que pasarán esta semana en el próximo capítulo de “infiel”

1. ASYA SUFRE POR ALÍ

Asya sufre desde que Alí se marchó a vivir con Derin y Volkan, con quienes el adolescente se ve feliz. La doctora una noche se desahoga con Bahar sobre su situación y esta trata de ayudarla. Le cuenta al menor que su mamá tenía una propuesta de trabajo fuera de Estambul y que él sería el único motivo para quedarse.

2. DERIN Y SU FRUSTRADA REUNIÓN

Derin le cuenta a Volkan que ha organizado una reunión con los amigos de Alí para el día siguiente con la intención de que se olviden del robo, pero Volkan no lo tomó de la mejor manera: le pide que no trate de hacer de madre con su hijo, pues esa es Asya, y que cancele la reunión, pues lo que necesita el adolescente no es olvidar lo sucedido, sino ir a un psicólogo.

3. SELÇUK PIDE PERDÓN A ASYA

Asya recibe en su casa la visita de Selçuk, quien le pide perdón por todo el daño que le hizo y, además, le agradece que le diera los primeros auxilios para salvarle la vida cuando cayó del edificio. Volkan aparece y lo echa a patadas, pensando que estaba molestado de nuevo a su ex esposa.

Selçuk le pide perdón de Asya en "Infiel" (Foto: Antena 3)

4. TÜRGAY AL DESCUBIERTO

Arslan llega a la casa de Asya, donde ella estaba con Türgay, y le cuenta que el psicólogo se ha estado reuniendo con Haluk y hablando de ellos a sus espaldas. La doctora se siente muy decepcionada con su compañero de trabajo.

5. ALÍ GOLPEA A SU COMPAÑERO

Alí vuelve al colegio tras toda la polémica relacionada con su cleptomanía. Un compañero, llamado Ömer, le acusa de ladrón y Alí golpea tan fuerte que lo manda al hospital. Pese a que el pequeño Arslan ofrece disculpas, los padres de su compañero están decididos a pedir su expulsión. Sin embargo, Derin entra y habla con los demandantes, quienes resultaron ser amigos de su familia. Ella logra que den marcha atrás. Asya se va dolida, sintiendo que Alí no la necesita.

Derin resuelve el problema de Alí en "Infiel" (Foto: Antena 3)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS Y TEMPORADAS TIENE “INFIEL”?

La serie turca “Infiel” cuenta, hasta setiembre de 2021, con un total de 31 episodios en su primera temporada. Cada capítulo tiene una duración de 120 minutos.

Cabe señalar que, en su país natal, “Infiel” estrenó su segunda temporada el 22 de septiembre. Y, aunque ha tenido gran acogida del público, aún no se ha confirmado si la producción televisiva tendrá una temporada 3.

¿CUÁNDO TERMINARÁ “INFIEL” EN ESPAÑA?

“Infiel” cuenta con 31 episodios en su primera temporada con una duración de 120 minutos por episodio. La telenovela turca es una de las más exitosas de los últimos años gracias a su gran historia y talentosos protagonistas Cansu Dere y Caner Cindoruk.

El drama se estrenó en España el pasado 5 de septiembre por Antena 3 y ya se han emitido nueve capítulos, por lo que, si la periodicidad sigue siendo semanal, el final de “Infiel” se emitirá en la última semana de marzo de 2022.