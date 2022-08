Y un día volvió. Tras pasar por los sets de “Esto es Guerra” y “Combate” hace unos cuantos años, Duilio Vallebuona volvió con todo a los sets de competencia en “Esto es bacán”, reality que se transmite por Willax y promete ser la revelación de nuevos talentos en plena señal abierta. Entérate más del nuevo jale bomba aquí.

Aunque también fue señalado como una promesa del tenis peruano debido a su gran capacidad física, Duilio logró vislumbrar a la teleaudiencia peruana durante su paso por los dos programas reality de América Televisión y ATV. No obstante, su popularidad no le duró mucho por otras razones.

Y es que Vallebuona no la pensó dos veces y optó por retomar sus estudios alejándose, de manera inmediata, del foco mediático al continuar su carrera profesional en la Universidad de Piura, una casa de estudios especializada en finanzas, ciencias políticas y materias humanas.

Sin embargo, el ex chico reality volvió a las fauces de la televisión como parte del elenco de “Esto es Bacán”, programa que se transmite todos los sábados por la pantalla de Willax.

SU PASO POR LOS REALITYS

Aunque no logró trascender deportivamente en el tenis, Vallebuona sí tuvo una recordada ‘carrera’ en América TV durante su participación en ‘Esto es Guerra’, y es que el también modelo logró dar lo mejor de sí en dicha competencia.

“Estoy contento de estar en el mejor programa de televisión y voy a dar lo mejor de mí”, sentenció Vallebuona.

Dos años después logró aparecer en “Combate: El Origen del Origen”, para luego volver a la pantalla de América TV durante todo el 2020. No obstante, tras su repentino adiós no fue visto nuevamente en el foco mediático de la televisión peruana.

¿QUÉ ESTUDIÓ DUILIO VALLEBUONA?

Como sabemos, Vallebuona optó por desarrollar su faceta académica en la Universidad Piura, especializándose en Administración de Empresas en tal casa de estudios, aunque se demoró más de lo pensado al terminarla luego de 11 años.

No obstante, esto no fue motivo para no celebrar, y es que en octubre del año pasado el ex chico reality presumió orgullo las fotografías de su graduación vía Instagram.

“¡Graduado de la universidad al fin! Dos años después de lo debido por la pandemia y 11 años después de haber ingresado a la universidad”, publicó el ex miembro de “Combate” y “Esto es Guerra”.

FUE UNO DE LOS 15 MÁS BELLOS DEL MUNDO

Otra faceta de Duilio fue el modelaje, en donde no solo destacó a nivel local sino también representó al país en el ‘Míster Internacional 2019′ en Filipinas, logrando quedar entre los 15 más hombres más bellos del planeta.

SU REGRESO A LA TELEVISIÓN

Tras años de pasar inadvertido en el ojo mediático, Duilio se unió a “Esto es Bacán” junto a demás figuras públicas y ex chicos reality como “Zumba”, Andrea Arana, Chris Soifer, entre otros.