María Pía Copello fue entrevistada en el programa “Estás en todas” y se refirió a las preferencias que tiene la producción del reality “Esto es guerra” hacia el equipo de ‘Los Guerreros’, liderado por Johanna San Miguel.

En conversación con una reportera del espacio sabatino, la presentadora reveló que marcó distancia con su compañera de conducción para concentrarse en las competencias.

“He cortado palitos definitivamente (con Johanna San Miguel). Ya le he dicho que se acabó el jaja y el jiji porque acá venimos a la competencia”, señaló.

“Estoy indignada de que nos quiten puntos y siempre están buscando alguna razón para que nosotros no estemos adelante de ‘Los Guerreros’. Eso es lo que yo siento, pero luego dicen que yo me victimizo y no es así”, añadió molesta.

María Pía insistió en que la producción del programa juvenil tiene preferencia por el equipo de Johanna San Miguel y que no se quedará callada hasta encontrar un equilibrio.

“Hay muchas cosas que realmente son injustas dentro del programa... La injusticias las tengo que ver yo porque tenemos un público que nos comunica las irregularidades”, sentenció.

“Cuando se sienten ahogados, me tienen que poner una chapa y agarrarse de otro lado porque ya no saben cómo distraer la atención del público... Yo vengo aquí para defender a ‘Los Combatientes’ y no nos podemos quedar callados”, concluyó.

