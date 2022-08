El accidente de Eugenio Derbez sigue generando conmoción a nivel mundial y es que mucho se viene especulando sobre qué es lo que realmente pasó con el popular actor tras el comunicado que emitió su esposa Alessandra Rosaldo.

En el comunicado se anunció que, en las próximas horas, el artista se someterá a una operación complicada, por lo que pide las mejores energías para su pronta recuperación.

“A través de este medio, quiero informarles que hace un par de días Eugenio tuvo un accidente. Él está bien, sin embargo, las lesiones que sufrió son delicadas y en las próximas horas tendrá que ser intervenido quirúrgicamente. La operación es muy complicada, mas no compromete su salud. El proceso de recuperación será largo y difícil, ya que deberá estar varias semanas en reposo y después someterse a terapias de rehabilitación”, se lee en el documento.

Eugenio Derbez se rompió el hombro (Video: Imagen TV)

¿QUÉ PASÓ CON EUGENIO DERBEZ?

En la última edición del programa ‘Sale el Sol’, el conductor Gustavo Adolfo indicó que Eugenio Derbez había sufrido un accidente mientras usaba un casco de realidad virtual.

En el espacio de farándula se señaló que Eugenio Derbez se rompió el hombro en varias partes, por lo que deberá ser sometido a una operación de urgencia.

“Estaba en Atlanta con su hijo Vadhir, me parece. Se puso un casco de Realidad virtual, tiene que correr, subir, saltar y no se que. Se pegó con algo y se rompió en diez u once pedazos el hombro, lo iban a operar allá. Vieron que estaba polifracturado y que habían partes pulverizadas. Lo trasladaron a Los Ángeles y esta noche lo operan”, indicó en el programa mexicano.

MÁS INFORMACIÓN: