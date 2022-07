Cuando una pareja decide separarse y tiene hijos de por medio, el proceso siempre será doloroso y complicado, principalmente para los pequeños. Ese es el caso de José Eduardo Derbez, hijo de los actores Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, quien desde criatura vivió entre los líos y diferencias que tenían sus progenitores. Así, fue protagonista involuntario de algunas escabrosas anécdotas, como una que reseñaremos a continuación.

A inicios de la década de los 90, los artistas decidieron comenzar una relación y fruto de ella, nació al poco tiempo José Eduardo Eugenio González Martínez del Río, nombre de pila del tercer hijo del también comediante. Sin embargo, una vez el noviazgo entre sus padres acabó la disputa legal por la tenencia de él comenzó.

Entre ida y venidas, que han hecho su relación hasta la actualidad no sea la más cordial que digamos, Eugenio Derbez y Victoria Ruffo se pusieron de acuerdo para intentar no afectar la crianza de su menor hijo -debían establecer horarios de visitas, permisos, etc.-, aunque ello no siempre resultó de la mejor manera.

Junto a su madre Victoria, quen tiene otros dos hijos (Foto: José Eduardo Derbez / Instagram)

LA OCASIÓN EN QUE EUGENIO DERBEZ SE LLEVÓ A JOSÉ EDUARDO SIN PERMISO DE VICTORIA RUFFO

En un entrevista en el programa “El minuto que cambió mi destino”, el actor mexicano de 30 años recordó una anécdota que vivió con sus padres en la época escolar, mientras Eugenio Derbez y Victoria Ruffo se peleaban la patria potestad de su hijo. El protagonista de “No se aceptan devoluciones” habría recogido a su hijo sin el permiso de la madre y ahí se armó el culebrón.

“Mi papá pasó por mí al colegio sin avisarle a mi nana, al chofer o a mi mamá y me llevó a comer... yo no lo veía nada mal, porque era mi papá y no sabía la real dimensión en la que estaba su disputa legal. La pasamos genial, fue una comida increíble, muy divertida”, recordó José Eduardo, al tiempo que afirmaba que en ese entonces no veía mucho a su padre.

Una vez Ruffo se enteró que su hijo había sido recogido por alguien que ella no autorizó o estaba al tanto, se alarmó.

VICTORIA RUFFO PENSÓ QUE EUGENIO DERBEZ PODÍA HABERSE ROBADO A SU HIJO JOSÉ EDUARDO

El hijo de las celebs de México recuerda que inmediatamente su papá recibió la llamada de su mamá se dio cuenta que iban a haber problemas. José Eduardo, sin embargo, entendió la lógica preocupación de su progenitora.

“De ahí empezaron las llamadas y a mi mamá le entiendo perfecto que se preocupe. Le dicen pasaron por el niño y nadie te aviso. Cualquier padre o madre hubiera reaccionado igual”, siguió relatando.

“Por la mente de mi mamá pasaron muchas cosas, no me lo va a regresar al niño o cosas así. Cuando llegamos a mi casa, mi mamá me dijo: ‘métete a la casa’ y ahí empezó la discusión entre ellos. Yo no quería que eso pasará”, puntualizó.