¿Es verdad que Eugenio Derbez tiene un hijo no reconocido? El actor mexicano es recordado porque sus hijos tienen sus rasgos muy marcados, lo que dice mucho de sus genes dominantes. En ese sentido, la aparición de un supuesto hijo no reconocido ha puesto a más de un seguidor del protagonista de “No se aceptan devoluciones” en alerta por un nuevo integrante de los Derbez, donde ya están Aislinn, José Eduardo, Vadhir y Aitanna. Y, ahora, acaba de aparecer un presunto hijo no reconocido que también lleva la marca de los Derbez.

MÁS INFORMACIÓN: Eugenio Derbez dio a conocer por qué es complicado que le den un papel dramático en México

“Sí se parece”, fue lo que dijo Galilea Montijo al ver la grabación donde aparece el presunto hijo de Derbez. La expresión de la conductora de televisión, junto a Andrea Legarreta, fue muy gráfico en el “Programa Hoy”.

Y es que el joven José Alejandro, quien tiene un gran parecido con la estrella de “La familia P. Luche”, hasta se atrevió a decir “te quiero, papá” ante la cámara de Omar Chaparro, el amigo de Derbez.

Chaparro y Derbez han colaborado juntos en diversas producciones y su amistad es una de las más sólidas del medio, por lo que muchos se han creído la posibilidad de que Eugenio tengo otro hijo.

¿ES CIERTO QUE EUGENIO DERBEZ TIENE UN HIJO NO RECONOCIDO?

Pero, en realidad, todo se trataba de una broma de Omar Chaparro, quien con su gracia hizo hablar a un joven llamado José Alejandro para dirigirse a Eugenio Derbez como su padre.

El menor, muy emocionado y hasta conmovido, desarrolló su papel acorde a los divertidos videos que Chaparro compartió a través de sus redes sociales, a manera de darle una sorpresa divertida a su amigo y cómplice.

José Alejandro, además, es de Chihuahua y el parecido con el exitoso comediante mexicano es tan evidente que sorprendió a todos los conductores del espacio televisivo “Programa Hoy”.

¿CUÁNTOS AÑOS DE MATRIMONIO TIENE EUGENIO DERBEZ Y ALESSANDRA ROSALDO?

El artista mexicano Eugenio Derbez ha cumplido, en julio de 2021, nueve años de casado junto a la cantante Alessandra Rosaldo.

La pareja de esposos es una de las más queridas de México y, sobre todo, porque irradian felicidad como cuando aparecen en el programa “De viaje con los Derbez”.