Tras años de carrera, el trabajo de Eugenio Derbez está teniendo un gran ascenso durante los últimos años. En la noche del pasado 27 de marzo, por ejemplo, el actor pudo estar presente en los premios Oscar. Allí, “CODA: señales del corazón”, la película en donde trabajó, ganó en la categoría de Mejor Película. Asimismo, parece que su vida personal pasa por un momento bastante bueno, con una relación estable con la artista Alessandra Rosaldo y con sus hijos.

Muestra de ello es una reciente entrevista que concedió el mexicano, en donde se conmovió hasta las lágrimas al escuchar un mensaje que recibió de su hija Aislinn Derbez.

Conoce más sobre las enternecedoras palabras que hicieron llorar al actor de “La familia Peluche”.

EL MENSAJE DE AISLINN

Fue en una entrevista con Jorge Ramos para el programa “Algo personal” en donde Eugenio Derbez habló sobre su rol como padre. Durante la conversación, el conductor lo sorprendió con unas emotivas palabras de su hija Aislinn, quien le agradeció por siempre estar presente.

“Gracias por siempre querer que nuestra familia esté unida, por hacer todo lo posible, todo lo que está en tus manos para que siempre nos juntemos y nos veamos y convivamos y estemos juntos. Te lo agradezco, agradezco ese esfuerzo. Sé que cada vez más es más importante para ti que estemos unidos, que nos veamos. También quiero agradecerte por todo lo que significas en mi vida, por ser ese mejor amigo que he tenido desde que era niña”, dijo la primogénita del actor.

Aislinn Derbez es la primogénita del actor (Foto: Eugenio Derbez / Instagram)

Además, Aislinn agradeció a su padre por haberla salvado de muchas cosas y de estar en sus peores momentos: “Me has salvado de muchas cosas, has estado ahí en mis peores momentos. Siempre está ahí dando -no sé si muy buenos consejos- pero haces lo mejor que puedes”, agregó.

Ante el mensaje, Eugenio Derbez se conmovió hasta las lágrimas y encontró consuelo en un abrazo de su esposa Alessandra Rosaldo.

REFLEXIONES SOBRE SU PATERNIDAD

En la entrevista, Eugenio comentó que las palabras de su hija eran muy importantes y se tomó un momento para reflexionar sobre su paternidad.

“Con mis hijos, cuando nacieron, estaba yo muy joven y siento que no les di, y les quedé a deber. Ahora que nació Aitana me doy cuenta de cuántos errores cometí”, manifestó.

Asimismo, Derbez indicó que se siente mal por la ausencia prolongada en la vida de sus descendientes y por perderse de momentos muy importantes para ellos. “Como padre puedes cometer muchos errores pero lo que más importa a tu hijo es que estés con ellos”, dijo.

Además, el actor manifestó que hoy en día considera que es mejor padre y lamentó que sus otros hijos no hayan tenido la figura paterna que tiene su pequeña Aitana. “Con mis pobres hijos (mayores) no fui el papá que creo que ahora soy”, expresó.

MÁS ALLÁ DE CUESTIONES ECONÓMICAS

Eugenio Derbez se dio el tiempo de analizar su relación actual con sus hijos, en comparación con el pasado. El también productor, indicó que el amor hacia sus herederos va más allá de cuestiones económicas, pues lo importante para estos siempre será compartir tiempo de calidad con sus padres.

“A ellos les da igual cuando eres rico, cuando eres pobre, lo importante es el tiempo que compartes con tus hijos y eso lo entendí muy tarde. Es por eso que ahora hago todo lo posible por juntarlos, por estar cerca de ellos, por darles esa familia que no les pude dar cuando era yo más joven”, finalizó.

LAS FELICITACIONES TRAS EL ÓSCAR

La actual relación de Aislinn y su padre pasa por una de sus mejores etapas. Prueba de ello es que, tras el éxito de “CODA: señales del corazón” durante los Premios Oscar 2022, fue su primogénita una de las primeras en felicitar el gran logro de la película en la que trabajó su padre y dejó un extenso mensaje a través de su cuenta de Instagram.

“Mi papá ha sido mi maestro número uno en mostrarme que los sueños se materializan. Me acuerdo como miles de puertas se le cerraron antes de llegar a donde está (incluyendo, burlas, rechazos, críticas, ataques, etc) y se lo mucho que le ha costado cada paso que ha dado… Lo interesante es que, en lugar de victimizarse, a él los obstáculos siempre le dieron aún más fuerza y ganas de seguir, como si esos obstáculos fueran un reto emocionante que cruzar”, fue parte del sentido mensaje de Aislinn en ese momento.

¿CUÁNTOS HIJOS TIENE EUGENIO DERBEZ?

Eugenio Derbez es padre de 4 hijos, todos con diferentes madres: Aislinn, Vadhir, José Eduardo y Aitana.

Cuando apenas iniciaba su carrera, el comediante se casó con la actriz de doblaje Gabriela Michel. Del matrimonio, nació Aislinn Derbez, la primera hija del artista. Más adelante, en 1991, nació Vadhir, fruto de su relación con Silvana Torres Prince. De su unión con Victoria Ruffo, por su parte, nació José Eduardo. Finalmente, se casó en el 2012 con Alessandra Rosaldo, con quien tiene a su última hija llamada Aitana.

Eugenio Derbez tiene 4 hijos (Foto: José Eduardo Derbez / Instagram)

¿CUÁL ES EL PERSONAJE DE EUGENIO DERBEZ EN “CODA”?

Recientemente, Eugenio Derbez ha obtenido reconocimiento internacional gracias a su papel en la cinta “CODA: señales del corazón”. Derbez interpreta a Bernardo Villalobos o ‘Profesor B’, como lo llaman sus alumnos, quien tiene un papel fundamental en la película. Este maestro es quien se encarga de motivar a Ruby Ross, una joven de padres sordomudos que sueña con ser cantante. La directora y guionista Sian Heder se inspiró en sus propios maestros de la escuela para crear este personaje, pues fueron quienes le cambiaron la vida.

“Creo que Eugenio es increíble en la película. Es gracioso, amable y da una actuación conmovedora, creo que todos lo vemos y recordamos maestros que eran así con nosotros”, señaló Sian.

¿CÓMO APARECIÓ EUGENIO DERBEZ POR PRIMERA VEZ EN LA TELEVISIÓN?

Eugenio Derbez apareció por primera vez en la televisión en una entrevista con el conductor Paco Malgesto, quien entrevistaba a la familia de Silvia Derbez. El artista solo tenía 12 años, pero ya tenía sus metas claras. Derbez le cuenta al recordado presentador que está estudiando y, ante la pregunta sobre lo que quiere ser en el futuro, Eugenio Derbez le responde claramente: “Actor”.